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Yaşam

İzmir'de, okuma-yazma oranı şaşırttı

Türkiye'nin en fazla yüzü batıya dönük şehirlerinden biri olan İzmir'de 144 bin 688 kişinin okuma yazma bilmediği ortaya çıktı.

03 Eylül 2010 03:00

T24- Türkiye'nin okur yazar oranının en yüksek olduğu şehirlerden biri olan İzmir, yapılan bir araştıma sonucunda şaşırttı. Araştırmaya göre İzmir'de 144 bin 688 kişinin okuma yazma bilmediği ortaya çıktı.


Kentte 2008 yılı Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi verilerinde 165 bin 221 olan okumaz yazmaz sayısı, geçen yıl yapılan çalışmalarla 144 bin 688'e düşürüldü.


Okur yazarlığı artırma performansında Türkiye 35'incisi olan İzmir'de, 165 bin 221 kişiden 86 bin 634'ü 60 yaş üstü olduğu için bu kişilere ulaşmakta sorun yaşanıyor ya da okur yazar yapılamıyor. Kalan 78 bin 587 kişinin yüzde 80'lik kısmı olan 62 bin 813'ünün kadın olduğuna dikkati çeken İl Milli Eğitim Müdürlüğü, farkın kız çocuklarının okula gönderilmemesinden kaynaklandığını belirtti.


Kentte 2008 yılından bu yana 20 bin 533 kişi okur yazar yapıldı, bu eğitim öğretim yılı içinde de 24 bin 783 kişinin okur yazar yapılması hedefleniyor.


İzmir'in göç alan bir şehir olduğunu kaydeden İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Rağip Üye, ''En büyük sorunumuz göç. Okumaz yazmaz sayısı göçle ilgili. Bu  sayıyı sıfırlayan kadar çalışmalarımız sürecek'' dedi.


Yeni projelerini anlatan Üye, şunları söyledi:

''Proje kapsamında eğitim merkezlerinden çok uzakta ikamet eden ve imkanı olmayan okumaz yazmazların ulaşım gibi imkanlarının karşılanması, engelli  vatandaşlar için gereken önlemlerin alınmasını planladık. Bu konuda bize destek olacak ünlü kişilerle irtibata geçerek, onların kursiyerlerimize konferans ve konserler vermesini sağlamak istiyoruz. Kursiyerlerin kurs boyunca yaşadıklarına dair kendi el yazılarıyla yazdıkları hatıralarının bir kitapçık haline  getirilmesi ve yayımlanmasını düşünüyoruz.''


Üye, projede gönüllü öğretmenlerin önemli bir yeri olduğunu ifade ederek, 183 öğretmenin mücadelelerinde gönüllü olduğunu anlattı. Gönüllü öğretmenlere seminer verdiklerini anlatan Üye, ''Öğretmenlerimiz adresleri belirlenen okur yazarları tek tek ziyaret ederek, onları ikna etmeye çalışıyor. Seminerde ikna ile ilgili bilgiler vermiştik. Bunun sonucunu yakın zamanda alacağız'' dedi.

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