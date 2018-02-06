İzmir'de okulda doğal gaz patlaması: 1 ölü, 4 yaralı (4)

HASTANEDE DURAN KALBİ BU KEZ ÇALIŞTIRILAMADI

İzmir\'in Gaziemir ilçesindeki Abdulhamit Han Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi\'nin kazan dairesindeki doğal gaz kazanının patlaması sonucu duvarı çöken bitişikteki Halk Eğitim Merkezi\'nde bulunan Öznur Güzelocak (45), ağır yaralı kaldırıldığı Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi\'nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Güzelocak, üzerine devrilen duvarın altında kalarak, itfaiye ekibinin yardımıyla yıkıntıdan çıkarılmıştı. Güzelocak\'ın duran kalbi, sağlık ekibinin müdahalesiyle tekrar çalıştırılmıştı.