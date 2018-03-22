İzmir'de okul yönetimi, öğrencileri için bahçeye "konteyner banyo" kurdu

İzmir Karşıyaka'da ekonomik sıkıntılar nedeniyle baraka ve hatta kamyonette yaşadığını ve duş alacak yerleri olmayan öğrenciler için Lamia Karer İlkokulu yönetimi, bahçeye “konteyner banyo” kurdu.

156 öğrencinin eğitim gördüğü ve okul binasının hemen arkasına yerleştirilen konteynere elektrik, su ve kanalizasyon bağlantısı yapıldı. Malzemeleri tamamlanan banyoya saç kurutma makinesi bile alındı.

Habertürk'ten Mert Neşet Uslu'nun haberine göre okul müdürü Ali Caranoğlu, “10-15 öğrencimizin banyoyu kullanacağını düşünüyoruz. İsteyen öğrencimiz, aileleriyle gelecek duşlarını alabilecek. Şampuan ve sabunları da alınacak. Bu sayede rahat edecekler” dedi.

Okulun İzmir’in merkezinde bulunmasına rağmen bazı öğrencilerin yaşadıkları yerde tuvalet bile bulunmadığını belirten Caranoğlu, “Kendilerini rahat hissedemiyorlar. Sosyal yönden olumsuz etkileniyorlar. Artık kendilerini yaşıtlarından ve okul arkadaşlarından soyutlamayacak. Olası bir sağlık sorununun da önüne geçilecek. Konteynere bir de klima temin edilmesiyle hiçbir eksik kalmayacak” diye konuştu.