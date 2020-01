İzmir'de Öğretmenler Günü kutlandı

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR\'de, 24 Kasım Öğretmenler Günü düzenlenen törenle kutlandı. Törende konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi, \"Öğretmenlerimiz, vatanımızı aydınlık bir istikbale hazırlayan, yarının büyük ve müreffeh Türkiye\'sinin mimarları. Şefkatle dokunduğunuz yürekler her daim sizi hatırlayacak. Bu milletin evlatları; umudu, ilhamı, sanatı kısacası insan olmayı, tek ses, tek yürek, bir olmayı sizden öğrenecek\" dedi.

24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle İzmir\'deki ilk tören, Cumhuriyet Meydanı\'nda yapıldı. Törene, İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk ve şehit olan öğretmenler için saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı okundu. Ardından Yahşi öğrencilerle birlikte Atatürk Anıtı\'na çelenk sundu. Buradaki törenin ardından Bornova BİLFEN Okulları Konferans Salonu\'ndaki programa geçildi. Programa İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi, İzmir Vali Yardımcısı Ahmet Ali Barış, AK Parti İzmir Milletvekili Kerem Ali Sürekli, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Yahşi, şunları söyledi:

\"Ülkemizin geleceği olan çocuklarımıza, mermere şekil veren sanatçının hassas ve ince üslubuyla yaklaşan, yıllar geçse de gönül bağımızı hiç koparmadığımız öğretmenlerimizi \'Öğretmenler Günü\' vesilesiyle sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Yarınlarımızın ümidi öğrencilerimizi; vatanını seven, insan hakları ve demokrasiyi özümsemiş, aklın ve bilimin ışığında milli ve manevi değerlerine sahip çıkan bireyler olarak yetişmesi için görevini fedakârca ifa eden öğretmenlerimizin hakkı ödenmez. Topluma hizmet veren her meslek saygın ve değerlidir ama tüm meslek mensuplarını yetiştirip hayata hazırlayan öğretmenlik her birimiz için ayrı bir öneme sahiptir. Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk de \'Milletleri kurtaranlar yalnız ve ancak öğretmenlerdir\' sözleriyle millet olma bilincinin güçlenmesinde öğretmenliğin kutsal sorumluluğunu çarpıcı bir şekilde dile getirmiştir. Yine İstiklal Marşı şairimiz Mehmet Akif, \'Öğretmenlik liyakat ve vicdan gerektirir çünkü vazife büyüktür\' diyerek öğretmenlerimizin yüksek donanıma sahip ve ahlaki açıdan örnek olmalarının önemine işaret etmektedir.\"

\'YARININ BÜYÜK VE MÜREFFEH TÜRKİYE\'SİNİN MİMARLARI\'

Öğretmenlerin kutsal bir görev yaptığını belirten Yahşi, \"Eğitim; iklimi bahar, yaprakları hep yeşil olan, çiçekleri her daim diri bir bahçedir. Öğretmen bilginin öz suyu ile bu bahçeyi taze tutan gönül ehli bir bahçıvandır. Suya hasret toprağın yağmurla buluşması gibi bilginin hakikatine susayan ruhlara candır. Öğretmenlerimiz kültürümüzde çok özel bir yere sahiptir. Bir dağ köyünde soğuktan donan elleri ısıtan bir nefestir öğretmen. Sevginin, inancın, barışın ve hoşgörünün ete kemiğe bürünüp tahta başında, bir ülkenin kaderi oluşudur öğretmen. Cehaletin kör kılıcına göğsünü siper ederken gururla başı dik durandır ve günün birinde ay yıldızın ışığı sonsuza dek parlasın diye al bayraklara sarılandır öğretmen. Vatan aşkıyla yüreği titrerken görevi başında şehit olandır öğretmen. Al bayrağımın dalgalandığı her yer vatanımdır, görev neredeyse oradayım, diyebilendir öğretmen. Geleceğe giden yolda masum hayatlara dokunarak bilgi ve sevginin can suyuyla yeni nesilleri filizlendirendir öğretmen\" dedi.

Yahşi, öğretmenin, almadan veren, kibirlenmeden gurur duyan, gösteriş yapmadan paylaşan, karşılık beklemeden seven, ağlarken gülebilen nitelikleri olduğunu söyledi. Yahşi, şunları kaydetti:

\"Öğretmen; Yunus\'ta gönülden bir şiirin sesi, Mevlana\'da sonsuz sevginin kıvılcımı, Fuzuli\'de devası olmayan bir aşktır öğretmen. Tarihin akışına yön veren cihan padişahı Fatih\'e rehber olan hocası Akşemseddin\'dir öğretmen. Prof. Dr. Aziz Sancar\'ı Anadolu\'nun bağrından Nobel\'e taşıyan güçtür öğretmen. Vicdandır, merhamettir, bizi biz yapan en büyük değerdir öğretmen. Öğretmenlerimiz, vatanımızı aydınlık bir istikbale hazırlayan, yarının büyük ve müreffeh Türkiye\'sinin mimarları. Şefkatle dokunduğunuz yürekler her daim sizi hatırlayacak. Bu milletin evlatları; umudu, ilhamı, sanatı kısacası insan olmayı, tek ses, tek yürek, bir olmayı sizden öğrenecek.\"

Yahşi\'nin ardından kürsüye gelen Vali Yardımcısı Ahmet Ali Barış da tüm eğitimcilerin Öğretmenler Günü\'nü kutladı.

Konuşmaların ardından 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğretmen ve öğrencilere ödülleri verildi.



FOTOĞRAFLI