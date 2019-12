İzmir'de öğrencilere pet şişeyle su dağıtılacak

İzmir Büyükşehir Belediyesi, su deposu yapma kararı aldığı Karşıyaka, Bornova ve Çiğli bölgelerindeki ilköğretim okullarında, bu hafta başından itibaren pet şişelerle su dağıtımı da gerçekleştirecek.



Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, ilköğretim 1. sınıf öğrencilerinin ders başı yapacağı bu hafta başından itibaren, sudaki arsenik oranının daha yüksek olduğu Karşıyaka, Bornova ve Çiğli bölgelerindeki okullara pet şişelerle içme suyu dağıtılacak. Söz konusu bölgelerdeki öğrencilerin, sağlıklı içme suyu ihtiyaçlarını karşılayabilmek amacıyla okullara su deposu takma kararı alan belediye, depolar yapılıncaya kadar geçecek bir haftalık süre boyunca, üç ilçedeki 158 ilköğretim okulunun öğrencilerine, her gün yarımşar litrelik pet şişe suyu dağıtacak.



Şehrin ana kuyulardaki arsenik arıtması çalışmalarının 3-4 aylık bir süre içinde büyük oranda tamamlanacağını ve musluklardan akan suyun böylelikle arsenikten arındırılmış olacağını belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, aradaki geçiş dönemi için her türlü tedbiri almaya devam ettiklerini söyledi.



Yeni arıtma sistemleri tamamlanıncaya kadar, 1 Ağustos 2008 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, 0-13 ton arasındaki su kullanımlarından ton başına sadece 10 YKr aldıklarını hatırlatan Başkan Kocaoğlu, ''Hemşehrilerimizin bütçelerine destek olabilmek amacıyla aldığımız bu kararın İZSU'ya maliyeti yaklaşık 60 milyon YTL'dir. İzmirlilerin, sağladığımız bu destekle en azından geçiş döneminde içme suyu temin edebileceklerini düşünüyoruz. Bu örnek dayanışmayla birkaç ay içinde sağlıklı içme suyuna ilişkin tüm sorunların üstesinde geleceğiz'' dedi.



Kocaoğlu, arsenik arıtma sistemleri devreye girdiğinde, sorunun kendiliğinden ortadan kalkacağını ve her şeyin normale döneceğini ifade etti.