İzmir'de 'Müzisyen' heykelini balyozla kıran zanlı serbest kaldı

İzmir Metrosu'daki 'Müzisyen' isimli heykele saldırdığı için gözaltına alınan kişi, serbest bırakıldı.

İzmir Metrosu'nun, İzmirspor istasyonundaki "Müzisyen" adlı heykel saldırı yapıldı. İstasyonuna giren S.K., önce heykeli eliyle kırdı. Ardından da yere devirip parçaladı.



İstasyondaki güvenlik görevlileri tarafından yakalanan şüpheli, polise teslim edildi. Yeşilyurt Polis Merkezi’e getirilen zanlının burada ifadesi alındı.

Hakkında "mala zarar vermek" suçlamasıyla işlem yapılan S.K'nin, cumhuriyet savcısının talimatıyla serbest bırakıldığı, hazırlanan evrakın savcılığa gönderildiği kaydedildi.



S.K'nin poliste, “hakaret”, “uyuşturucu”, “hırsızlık”, “yaralama” ve “tehdit” suçlarından kaydının bulunduğunu öğrenildi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği “Heykel Çalıştayı” kapsamında İspanyol sanatçı Amancio Gonzales Andres tarafından yapılan "Müzisyen" adlı mitolojik heykel, 4 yılı aşkın süredir metro istasyonunda sergileniyordu.