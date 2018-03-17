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Spor

İzmir'de minik patenciler büyüledi

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA) İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen Artistik Buz Pateni Ege Ümitler Şampiyonası, sabah seansındaki yarışmalarla start aldı

17 Mart 2018 16:45

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA)

İzmir Büyükşehir Belediyesi\'nin ev sahipliğinde düzenlenen Artistik Buz Pateni Ege Ümitler Şampiyonası, sabah seansındaki yarışmalarla start aldı. Bornova\'daki Buz Sporları Salonu\'nda organize edilen şampiyonada minik patenciler hünerlerini sergileyerek tribündeki seyircilerden bol bol alkış topladı. Buzun üzerinde birbirinden zorlu hareketlere imza atan sporcular ailelerinin ve yakınlarının piste attıkları hediyeleri toplayarak renkli görüntüler oluşturdu. İzmir\'in yanı sıra İstanbul, Ankara ve Kocaeli\'deki toplam 13 kulüpten 84 sporcunun katıldığı yarışma yarın saat 17.00\'de sona erecek. Ocak ayında dünya rekoru kırarak tüm dikkatleri üzerine çeken 12 yaşındaki Efe Çetiz\'in de kadrosunda yer aldığı İzmir Büyükşehir Belediyespor, organizasyonda 7-11 yaş aralığındaki 13 sporcusuyla mücadele ediyor.

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