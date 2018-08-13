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İzmir'de metruk evde yangın

Mehmet GÜNEY/İZMİR, (DHA) - İZMİR'in Konak ilçesinde, metruk evde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı

13 Ağustos 2018 12:16

Mehmet GÜNEY/İZMİR, (DHA) - İZMİR\'in Konak ilçesinde, metruk evde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yandaki binada oturan 2 kişi, tedbir amacıyla evden çıkarılarak, ambulansla kontrol için hastaneye götürüldü. Yangın sonucu metruk evde hasar oluştu. 
Yangın, saat 02.00 sıralarında, Gürçeşme Caddesi\'ndeki metruk evde çıktı. Elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen alevleri fark eden çevredekiler, itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay gelen itfaiye ekibi, alevlere müdahale ederek, kısa sürede söndürdü. Yandaki evde yaşayan anne- oğul ise tedbir için evlerinden çıkarılarak, ambulansla kontrol amacıyla hastaneye götürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, metruk evde hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı. 

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