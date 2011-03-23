T24 LogoT24 Logo
Yaşam

İZMİR'DE MESAİYE YAZ SAATİ DÜZENLEMESİ İZMİR (A.A)

23 Mart 2011 16:23

-İZMİR'DE MESAİYE YAZ SAATİ DÜZENLEMESİ İZMİR (A.A) - 23.03.2011 - Yaz saati uygulamasına geçilecek olması nedeniyle, İzmir'deki kamu kurum ve kuruluşlarının çalışma saatleri yeniden düzenlendi. İzmir valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, ileri saat uygulaması yapılacağı gerekçesiyle, 28 Mart Pazartesi gününden itibaren kamu kurum ve kuruluşları personelinin, sabah 08.30-12.00, öğleden sonra da 13.00-17.30 saatlerinde çalışacakları bildirildi. Düzenlemenin 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 100. maddesi gereğince yapıldığı kaydedildi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı "15 Temmuz" vakfının yöneticiliğine atandı...

Sözcü gazetesi davasında karar: 7 kişiye hapis cezası...

Erdoğan, Türkiye'nin ilk 'yerli otomobili'ni tanıttı: İnşallah birkaç yıl içinde...

Yerli otomobil resmi olarak tanıtıldı, işte özellikleri...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24