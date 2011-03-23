-İZMİR'DE MESAİYE YAZ SAATİ DÜZENLEMESİ İZMİR (A.A) - 23.03.2011 - Yaz saati uygulamasına geçilecek olması nedeniyle, İzmir'deki kamu kurum ve kuruluşlarının çalışma saatleri yeniden düzenlendi. İzmir valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, ileri saat uygulaması yapılacağı gerekçesiyle, 28 Mart Pazartesi gününden itibaren kamu kurum ve kuruluşları personelinin, sabah 08.30-12.00, öğleden sonra da 13.00-17.30 saatlerinde çalışacakları bildirildi. Düzenlemenin 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 100. maddesi gereğince yapıldığı kaydedildi.