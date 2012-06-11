İzmir'de 'masa-sandalye' operasyonu

İzmir Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri, Kordon, Pasaport ve Mustafa Kemal Sahil Bulvarı'da işgaliye bedellerini ödemeyen 17 işletmeye operasyon düzenleyerek sandalye ve masalara el koydu.

İzmir ’in en rağbet gören yerlerinden Kordon’da 9, Pasaport sahilinde 4 ve Mustafa Kemal Sahil Bulvarı’nda üzerinde yeralan 4 işletme 2011 yılında Büyükşehir Belediyesi’ne işgaliye bedellerinin bir kısmını ödemedi.

İşletmeleri uyaran ve ödeme yapmaları için yazı gönderen Büyükşehir Belediyesi, ödemelerin tamamlanmaması üzerine Zabıta ekipleri operasyon düzenledi. Polis ekiplerini de destek verdiği operasyonda Gelir Müdürlüğü görevlileri de yer aldı.

Zabıta ekipleri borcunu operasyon sırasında Gelir Müdürlüğü personeline ödeyen işletmelere yönelik herhangi bir işlem yapmadı. Ancak, ödemeyi yapmayanların işgal ettikleri alanlarda yeralan masa ve sandalyelerine el koydu. Kamyonete masa ve sandalyeler yüklenirken minderler bırakıldı. Bazı işletmelerde ise tartışmalar yaşandı. İşletmelerin yetkilileri ve garsonlar uygulamaya tepki gösterdi. Borçlarını ödeyeceklerini söyledi. Buna karşın belediye ekipleri, 6 ay geçmesine ve tebligata karşın ödeme yapılmadığı için izin vermedi. Bu nedenle zaman zaman konuşmalar gerginleşti.

Öte yandan, borçlu ancak kapalı bir işletmenin boş olan işgaliye alanına masa ve sandalye koyan bir işletme ile Zabıtalar arasında arbede yaşandı. Borçlu işletmenin işgaliye alanında yeralan masa ve sandalyyelere el koyan zabıtaya, yandaki işletme çalışanları tepki gösterdi. Masa ve sandalyelerin kendilerine ait olduğunu söyledi. Başkasına ait alanı işgal ettikleri için tutanak tutulmak istendi. Bu sırada çıkan tantışma sonucu arbede yaşandı.

Operasyon sonunda Kordon’daki 9 borçlu işletmeden 6’sı borçlarını ödedi. Geriye kalan üç işletmenin masa ve sandalyesine el koyuldu. Pasaport’taki bir işletmede el koyma işlemi gerçekleşirken 3 işletme ödemeyi yaptı. Mustafe Kemal Sahil Bulvarı’nda da 4 işletmeden 3’ü ödeme yaptı. Toplamda 17 işletmeden ödemelerini operasyon sürecinde de ödemeyen 5 işletmenin masa ve sandalyesi toplandı.