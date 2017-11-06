İzmir'de lüks araçlara gümrük operasyonu

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR\'de yurt dışından getirilen ve kullanma yetkisi olmayan kişilere sahte belgelerle değerinin altında satılan 35 araca el konuldu. Araçları usulsüz yöntemlerle kullandıkları belirlenen 35 kişiye de para cezası kesildi.

İzmir Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, yurt dışından getirilen lüks otomobil ile ciplerin kullanım sürelerinin dolmasına rağmen ülke içinde kalmalarını üzerine çalışma başlattı. Yapılan incelemede, araçların turistler aracılığıyla ülkeye getirildiği, kullanma yetkisi olmayan kişilerde bulunduğu tespit edildi. Ege Bölgesi\'nde belirlenen adreslere yapılan baskınlarda lüks cip ve otomobillerden oluşan 35 araca el konuldu. Ayrıca ekiplerin yaptığı araştırmada Gürcistan plakalı araçların hak sahibi olmayan kişilere sahte belgeler düzenlenerek piyasa değerinin çok altında kiralandığı veya satıldığı da anlaşıldı. Araçları kullanan 35 kişiye de \'5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu\'na göre, araçların plakalarına ise 4458 Sayılı Gümrük Kanunun ilgili maddeleri uyarınca para cezaları uygulandı.