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İzmir'de lastik botlarda 181 kaçak göçmen yakalandı

Kadir ÖZEN/ İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Dikili ve Urla ilçelerinde gerçekleştirilen 3 ayrı operasyonda, lastik botlarla yasa dışı yollardan Yunan adalarına gitmeye çalışan toplam 181 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı

31 Ekim 2018 13:21

Kadir ÖZEN/ İZMİR, (DHA)- İZMİR\'in Dikili ve Urla ilçelerinde gerçekleştirilen 3 ayrı operasyonda, lastik botlarla yasa dışı yollardan Yunan adalarına gitmeye çalışan toplam 181 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.
Sahil Güvenlik ekipleri, geçen pazartesi akşamı, Dikili\'nin Bademli Mahallesi önlerinde bir grup kaçak göçmenin, yasa dışı yollardan Yunanistan\'ın Midilli adası\'na geçmeye çalıştığını öğrendi. Bölgeye hareket eden ekipler, saat 20.45\'te, lastik botu durdurdu. Bottaki 23\'ü Filistin, 14\'ü Suriye ve 13\'ü Afganistan uyruklu olmak üzere toplam 50 kaçak göçmen yakalandı. 23\'ü erkek, 10\'u kadın ve 17\'si çocuk toplam 50 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik botuna alınarak kıyıya getirildi.
Aynı gün bu kez Urla\'nın Demircili Koyu açıklarında bir kaçak göçmen grubunun bulunduğunu öğrenen ekipler, bölgeyi araştırdı. Saat 22.00 sıralarında lastik botun yerini belirleyerek durduran Sahil Güvenlik ekipleri, içindeki 18\'i Kongo, 14\'ü Filistin, 13\'ü Somali, 9\'u Orta Afrika Cumhuriyeti, 5\'i Gabon, 3\'ü Angola, 3\'ü Eritre, 2\'si Togo, 1\'i Mali ve 1\'i Senegal uyruklu olmak üzere toplam 69 kaçak göçmeni yakaladı. 44\'ü erkek, 20\'si kadın ve 5\'i çocuk olan kaçaklar, Sahil Güvenlik botuna alınarak karaya getirildi.
Son olarak yine Demircili Koyu önlerinde kaçak göçmenlerin bulunduğunu belirleyen ekipler, saat 22.50\'de bindikleri lastik botu durdurdu. Sahil Güvenlik ekipleri, bottaki 31\'i Orta Afrika Cumhuriyeti, 14\'ü Kongo, 6\'sı Gine, 4\'ü Somali, 3\'ü Filistin, 2\'si Nepal, 1\'i Suriye ve 1\'i Fildişi uyruklu olmak üzere toplam 62 kaçak göçmeni yakaladı. 37\'si erkek, 22\'si kadın ve 3\'ü çocuk olan 62 kaçak göçmen de kıyıya getirildi.
Üç ayrı operasyonla yakalanan toplam 181 kaçak göçmen, kimlik tespit işlemlerinin tamamlanmasının ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü\'ne teslim edildi.

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