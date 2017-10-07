T24 LogoT24 Logo
Gündem

İzmir'de Laik Bilimsel Eğitim Platformu'ndan eğitim paneli

Taylan YILDIRIM/İZMİR, (DHA)- İZMİR'de, Laik Bilimsel Eğitim Platformu'nun (LABEP) düzenlediği panelde, eğitim sistemindeki aksaklıklar tartışıldı

07 Ekim 2017 19:48

Taylan YILDIRIM/İZMİR, (DHA)- İZMİR\'de, Laik Bilimsel Eğitim Platformu\'nun (LABEP) düzenlediği panelde, eğitim sistemindeki aksaklıklar tartışıldı. Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) Genel Başkanı ve LABEP Sözcüsü Prof.Dr. Aysel Çelikel, \"İyi bir insan, iyi biri gelecek, iyi bir meslek, ancak ve ancak bilimsel çağdaş eğitimle sağlanabilir. Bunu her zaman tekrar etmek zorundayız. Ancak çağımızın ihtiyaçlarına cevap verecek donanımlı gençler yetiştirmek zorundayız\" dedi.
LABEP\'in eğitimi sistemindeki aksaklıklara yönelik düzenlediği panel Dr. Selahattin Akçiçek Kültür Merkezi\'nde gerçekleştirildi. ÇYDD Genel Başkanı ve LABEP Sözcüsü Prof. Dr. Aysel Çelikel\'in yanı sıra, Prof. Dr. Kemal Kocabaş\'ın yönettiği panele, sendikacı Özgür Bozdoğan, Projeniz Değiliz İnisiyatifi üyesi Hülya Şen, Yard.Doç.Dr. Oktay Gökdemir, Dr. Semiha Özalp Günal konuşmacı olarak katıldı. Panelin açılış konuşmasını yapan Prof.Dr. Aysel Çelikel, aydınlanmacı, laik, uygar toplumun iktidarlarla mücadele etmek zorunda kaldığını anlattı. Aysel Çelikel, şöyle konuştu:
\"Eğitimin kalitesinin düştüğü konusunda etkinlik yapmak yeni bir olay olmuyor. Zaten Türkiye, Türkiye olma özelliğini kaybediyorsa tabii ki eğitimde niteliklerini kaybetmiş oluyor. Eğitimin niteliğini kaybettiğini uluslararası sınavlarda Türk çocuklarının en alt sıralarda olması gösteriyor. 70 ülke arasında 52\'nci sırada olan bir Türkiye var. Aslında bizim iyi liselerimizden giden öğrenciler, her zaman üst sıralarda olduğu halde imam hatiplerde aynı katagoride oluyor ve o zaman da biz 52\'nci sıraya düşüyoruz. Eğitime yapılan kötülük topluma yapılmış tahribat demektir. Bunu unutmayalım. Eğitime yapılan her saldırı topluma yapılmıştır. AKP\'nin eğitimi politikası iki esasa dayanıyor. Bir tanesi dinselleştirme, ikincisi özelleştirme ticarileştirme. Cumhuriyetin laik bilimsel ulusal demokratik eşitlikçi eğitimi terk edilmiştir. İyi bir insan, iyi biri gelecek, iyi bir meslek ancak ve ancak bilimsele çağdaş eğitimle sağlanabilir. Bunu her zaman tekrar etmek zorundayız. Ancak çağımızın ihtiyaçlarına cevap verecek donanımlı gençler yetiştirmek zorundayız.\"
Prof.Dr. Kemal Kocabaş\'ın yönettiği panel, sendikacı Özgür Bozdoğan, Projeniz Değiliz İnisiyatifi üyesi Hülya Şen, Yard.Doç.Dr. Oktay Gökdemir, Dr. Semiha Özalp Günal\'ın konuşmalarıyla sürdü.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Taylan YILDIRIMİZMİR DHALaik Bilimsel Eğitim Platformu LABEPYaşamı Destekleme DerneğiGenel BaşkanıLABEP Sözcüsü Prof Dr AyselBunuAncakLABEPDr Selahattin Akçiçek Kültür MerkeziProf Dr Kemal KocabaşBozdoğan Projeniz

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

AKP'de bir istifa daha: Eski vekil "Her şey daha güzel...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24