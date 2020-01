İzmir'de Laik Bilimsel Eğitim Platformu'ndan eğitim paneli

Taylan YILDIRIM/İZMİR, (DHA)- İZMİR\'de, Laik Bilimsel Eğitim Platformu\'nun (LABEP) düzenlediği panelde, eğitim sistemindeki aksaklıklar tartışıldı. Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) Genel Başkanı ve LABEP Sözcüsü Prof.Dr. Aysel Çelikel, \"İyi bir insan, iyi biri gelecek, iyi bir meslek, ancak ve ancak bilimsel çağdaş eğitimle sağlanabilir. Bunu her zaman tekrar etmek zorundayız. Ancak çağımızın ihtiyaçlarına cevap verecek donanımlı gençler yetiştirmek zorundayız\" dedi.

LABEP\'in eğitimi sistemindeki aksaklıklara yönelik düzenlediği panel Dr. Selahattin Akçiçek Kültür Merkezi\'nde gerçekleştirildi. ÇYDD Genel Başkanı ve LABEP Sözcüsü Prof. Dr. Aysel Çelikel\'in yanı sıra, Prof. Dr. Kemal Kocabaş\'ın yönettiği panele, sendikacı Özgür Bozdoğan, Projeniz Değiliz İnisiyatifi üyesi Hülya Şen, Yard.Doç.Dr. Oktay Gökdemir, Dr. Semiha Özalp Günal konuşmacı olarak katıldı. Panelin açılış konuşmasını yapan Prof.Dr. Aysel Çelikel, aydınlanmacı, laik, uygar toplumun iktidarlarla mücadele etmek zorunda kaldığını anlattı. Aysel Çelikel, şöyle konuştu:

\"Eğitimin kalitesinin düştüğü konusunda etkinlik yapmak yeni bir olay olmuyor. Zaten Türkiye, Türkiye olma özelliğini kaybediyorsa tabii ki eğitimde niteliklerini kaybetmiş oluyor. Eğitimin niteliğini kaybettiğini uluslararası sınavlarda Türk çocuklarının en alt sıralarda olması gösteriyor. 70 ülke arasında 52\'nci sırada olan bir Türkiye var. Aslında bizim iyi liselerimizden giden öğrenciler, her zaman üst sıralarda olduğu halde imam hatiplerde aynı katagoride oluyor ve o zaman da biz 52\'nci sıraya düşüyoruz. Eğitime yapılan kötülük topluma yapılmış tahribat demektir. Bunu unutmayalım. Eğitime yapılan her saldırı topluma yapılmıştır. AKP\'nin eğitimi politikası iki esasa dayanıyor. Bir tanesi dinselleştirme, ikincisi özelleştirme ticarileştirme. Cumhuriyetin laik bilimsel ulusal demokratik eşitlikçi eğitimi terk edilmiştir. İyi bir insan, iyi biri gelecek, iyi bir meslek ancak ve ancak bilimsele çağdaş eğitimle sağlanabilir. Bunu her zaman tekrar etmek zorundayız. Ancak çağımızın ihtiyaçlarına cevap verecek donanımlı gençler yetiştirmek zorundayız.\"

Prof.Dr. Kemal Kocabaş\'ın yönettiği panel, sendikacı Özgür Bozdoğan, Projeniz Değiliz İnisiyatifi üyesi Hülya Şen, Yard.Doç.Dr. Oktay Gökdemir, Dr. Semiha Özalp Günal\'ın konuşmalarıyla sürdü.

FOTOĞRAFLI