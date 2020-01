İzmir'de kurtuluş coşkusu

Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, "Yakın coğrafyamızda çok tehlikeli gelişmeler yaşanıyor. Özgürlük ve bağımsızlığın ne demek olduğunu çok iyi bilen Türk ulusunun bu kaos ortamına sürüklenmemesi en büyük dileğimizdir" dedi.

İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 91. yıldönümü kutlamaları İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafıdan düzenlenen Zafer Yürüyüşü ile başladı. Sabah saat 09.00'da Basmane Karakolu önünde toplanan kabalık, süvari birliklerinin İzmir'e ilk girdiği güzergah olan Anafartalar ve İkiçeşmelik Caddesi üzerinden Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüdü.

Zafer Yürüyüşü'ne CHP eski Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal, CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, CHP İzmir milletvekilleri, belediye başkanları ile birlikte yaklaşık 2 bin kişi katıldı. Yürüyüşün ardından Cumhuriyet Meydanı'ndaki çelenk sunma törenine geçildi. Çelenk sunma törenine İzmir Valisi Mustafa Toprak, Başkan Aziz Kocaoğlu, Ege Ordusu ve Garnizon Komutanı Orgeneral Abdullah Atay, Kültür ve Turizm eski Bakanı Ertuğrul Günay'ın da aralarında yer aldığı CHP ve AK Parti'li bazı milletvekilleri katıldı. Burada Vali Toprak, Başkan Kocaoğlu, Orgeneral Atay ile Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) yöneticileri Atatürk Anıtı'na çelenk koydu. Başkan Kocaoğlu'nun çelenk sunumu vatandaşlardan büyük alkış aldı. ADD Yöneticilerinin çelenk sunumunda ise bazı vatandaşlar "Mustafa Kemal'in Askerleriyiz" sloganı attı.

Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen çelenk sunumunun ardından Konak Meydanı'ndaki etkinlikler ise Hükümet Konağı önünde saat 10.30'da başladı. Törende, kentin kurtuluşu temsili olarak canlandırıldı. Süvari birliklerinin Konak Meydanı'na girişi alanda bulunanlardan büyük alkış aldı. Yüzbaşı Şerafettin'i canlandıran bir asker de Hükümet Konağı'ndaki göndere Türk Bayrağı'nı çekti.

'İzmir'i sevmek Türkiye'yi sevmektir'

İzmir'in düşman işgalinden kurtuluş törenlerinin üçüncü bölümü ise Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törenle devam etti. Törene Vali Mustafa Toprak, Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, Ege Ordusu ve Garnizon Komutanı Abdullah Atay eşiyle katıldı. Cumhuriyet Meydanı'ndaki kutlama törenlerinde konuşan Başkan Aziz Kocaoğlu, barış ve kardeşlik vurgusu yaptı.

9 Eylül'ün bir ulusun ve ülkenin doğuşunu müjdeleyen gün olduğunu söyleyen Kocaoğlu, "9 Eylül Anadolu insanı için özgür olma tarihinin başlangıcıdır. 9 Eylül destandır, diriliştir, kuruluştur, kurtuluştur. O yüzden İzmir milli mücadelenin kentidir ama İzmir geçmişine olduğu kadar geleceğine de sahip çıkan önder kenttir. Çağdaş değerlere olan inancını her geçen gün daha da hissettiren özel bir kenttir. Katılımcılık, yerel demokrasi ve uzlaşma kültürü konusunda örnek bir kenttir. Ve her zaman dik duran, delikanlı bir kenttir. İzmirlilik ise sözde bir kavram değil, tüm değerleriyle bir kentlililk ve yurtseverlik göstergesidir. O yüzden, İzmir'i sevmek Türkiye'yi sevmektir. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasında ve ilerlemesinde her zaman önemli görevler üstlenen ve bu görevleri başarıyla yerine getiren İzmir yarınlara da umutla ve güvenle bakmaktadır" dedi.

'Yurtta barış, dünyada barış'

Suriye'de yaşanan iç savaşa da değinen ve yaşananları endişeyle izlediklerini belirten Kocaoğlu, "Yakın coğrafyamızda çok tehlikeli gelişmeler yaşanıyor. Özgürlük ve bağımsızlığın ne demek olduğunu çok iyi bilen Türk ulusunun bu kaos ortamına sürüklenmemesi en büyük dileğimizdir. Ancak kabul etmek gerekir ki ülkemizdeki barış ve huzur ortamının devam etmesi için sadece temenniler yetmez. Büyük kurtarıcımız Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün bize gösterdiği, 'Yurtta Barış, Dünyada Barış' hedefinden asla ve asla şaşmayacağız" diye konuştu.

EXPO 2020'den bahsetti

İzmir'in EXPO 2020 adaylığına da değinen Kocaoğlu, kentin kültür, sanat, kongre ve fuarlar merkezi olması için çok büyük yatırım hamlelerini başlatıklarını söyledi. EXPO 2020'yi çok istediklerini belirten Başkan Kocaoğlu, çalışmaların EXPO'nun kazanılması ile daha anlamlı olacağını ve güç kazanacağını söyledi.

Konuşmasının sonunda 9 Eylül'ün sonsuza dek bir gurur günü olarak kutlanmaya devam edeceğini dile getiren Kocaoğlu, "İzmir daima Mustafa Kemal Atatürk'ün kenti olmuştur, öyle de kalacaktır. Yaşasın 9 Eylül, yaşasın İzmir, yaşasın çağdaş ve aydınlık Türkiye Cumhuriyeti" dedi.

Atatürk'ün şehre girişi canlandırıldı

Törende Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun gönderdiklerinin de aralarında bulunduğu kutlama telgrafları da okundu. 91. Kurtuluş törenleri sırasında İzmir Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası ve Ege Üniversitesi Halk Korosu da Atatürk'ün sevdiği türküleri seslendirdi. Ardından Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün aracıyla İzmir'e girişi canlandırıldı. Ege Üniversitesi Halk Oyunları ekibinin zeybek gösterisini sunmasıyla tören sona erdi.