-İZMİR'DE KÜLTÜR SANAT İZMİR (A.A) - 14.10.2010 - İzmir Devlet Senfoni Orkestrası sezonu ''Müzikallerden Seçmeler'' ve ''Rodrigo'nun Gitar Konçertosu'' ile açacak. Sezonu her yıl açık ve kapalı mekanlarda olmak üzere iki konserle açan İzmir'in sanat hayatının önemli kurumlarından İzmir Devlet Senfoni Orkestrası (İZDSO), Fuar Açık Hava Tiyatrosu'nda verdiği ''senfonik salsa'' konserinin ardından, bu hafta Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde (AASSM) ikinci sezon açılışını yapacak. Şef İbrahim Yazıcı yönetimindeki İZDSO, AASM'de yarın akşam vereceği sezonun ilk konserinin birinci bölümünde, piyanoda Selim Atakan ile vokalist oyuncu Ayça Varlıer'i konuk edecek. İkili, İZDSO eşliğinde müzikallerden oluşan bir seçki sunacak. Konserin ikinci bölümündeyse sanatseverler genç gitar sanatçısı Sinan Kurşun'u dinleme fırsatı bulacak. -İZDOB- İzmir Devlet Opera ve Balesi (İZDOB), ''Dudaktan Kalbe'' operasını, bu akşam yeniden izleyiciyle buluşturacak. Repertuvarına her yıl Türk bestecilerden bir bale ve bir opera dahil eden İZDOB, bu yıl sezon açılışını Çetin Işıközlü'nün üç perdelik ''Dudaktan Kalbe'' operasıyla yapmıştı. Reşat Nuri Güntekin'in aynı adlı romanından uyarlanan operayı Nevin Atik sahneye koyarken, orkestrayı ve koroyu Ali Hoca yönetiyor. Dekor ve kostümleri Seyhan Atamer, koreografisi Şebnem Şenel Akın, ışık tasarımı Oktay Kanca tarafından hazırlanan operada, Lamia karakterini Eylem Demirhan Duru ile Şebnem Arfaei Zarandi, Kenan karakterini ise ''Aşk-ı Memnu'' operasındaki ''Behlül'' karakteriyle İzmirli sanatseverlerin beğenisini kazanan Oğuz Çimen canlandıracak. İZDOB, Elhamra Sahnesi'nde 17 Ekim Pazar günü de minik izleyicileri ağırlayacak ve ''Sihirli Dünya'' adlı çocuk oyununu saat 11.00'de sahneleyecek. -İZDT- İzmir Devlet Tiyatroları (İZDT), bu hafta 4 salonda 4 oyunla perdelerini İzmirli tiyatroseverler için açacak. İZDT'nin, uzun süren tadilatın ardından Başbakan Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılan Konak Sahnesi'nde bu hafta, sezonun yeni oyunlarından ''Çok Bilen Çok Yanılır'' 18 Ekim Pazartesi akşamına kadar izleyicinin karşısında olacak. Recaizade Mahmut Ekrem'in yazdığı, Yılmaz Öğüt'ün günümüze uyarladığı ve Doğan Yağcı'nın yönettiği oyunda, çeşitli hilelerle insanları aldatan Maraş hakimi Azmi Efendi'nin sonunda kendi kazdığı kuyuya düşmesi mizahi dille anlatılıyor. Karşıyaka Ragıp Haykır Sahnesi ise hafta boyunca ''Ölüm Öpücüğü'' adlı yeni oyuna ev sahipliği yapacak. Simon Williams'ın aynı adlı eserinden Şükran Yücel'in çevirdiği oyunu, Tayfun Eraslan yönetiyor. Gerilim tarzındaki oyun, farklı kurgusuyla izleyenleri iki saat boyunca etkisi altına alıyor. Karşıyaka Oda Tiyatrosu'nda 19 Ekim Salı ve 20 Ekim Çarşamba akşamları, geçen sezonun ilgi çeken oyunlarından ''Bir Garip Orhan Veli'', yeniden izleyicisiyle buluşuyor. Tayfun Erarslan'ın yönettiği ve oynadığı tek kişilik oyunda, Orhan Veli'nin yaşamı ve şiirleri anlatılıyor. Konak Melek Ökte Sahnesi'ndeyse, yine geçen sezonun iddialı oyunlarından, 16 yaş altındakilerin izlemesine izin verilmeyen ''Yoksun'' adlı oyunu sahneleniyor. Oyunda Sudan'da yaşanan büyük açlık felaketinin simgesi haline gelen ''Sudanlı kız ve Akbaba'' fotoğrafını çeken Güney Afrikalı Kevin Carter'ın yaşamında kesitler ve kendiyle hesaplaşması anlatılıyor. Aynı sahnede 17 Ekim Pazar, 19 Ekim Salı ve 20 Ekim Çarşamba günleri ise, küçük tiyatroseverler için Fakir Baykurt'un ''Sakarca'' adlı eserinden uyarlanan çocuk oyunu perdelerini açacak. -ETKİNLİKLER, SERGİLER- İzmir Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Yunus Emre Salonu'nda yarın saat 20.30'da ''Agean Band'' konser verecek. 15 kişilik kadrosuyla Latin müziklerini, caz parçalarını başarıyla yorumlayan Agean Band, ''Oldies But Goodies & The Balkans'' adını verdikleri konserde, dinleyicilere eski unutulmaz şarkıları ve Balkan ezgilerini sunacak. İzmir'de çok sayıda konser organizasyonuna imza atan Ooze Venue de yarın Mazhar-Fuat-Özkan konseriyle İzmirlileri bekleyecek. Konser, saat 23.00'te başlayacak. Gripin de Ege Üniversitesi'nin Festivali Ege Fest kapsamında İzmir'e konuk olacak. Gripin, 16 Ekim Cumartesi günü Ege Üniversitesi Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu'nda hayranlarıyla buluşacak. İzmir, 20 Ekim Çarşamba gününden itibaren, ''Disney On Ice'' gösterisine ev sahipliği yapacak. Disney'in birçok kahramanını buz üzerinde izleme fırsatı sunan ''Disney On Ice'', 24 Ekim Pazar gününe kadar 5 gösteriyle İzmirlilerin karşısında olacak. AKM, 2002 yılında Riva'da kurulan Cam Ocağı sergisine ev sahipliği yapıyor. ''Cam Ocağı Ege'de'' adlı sergide, Türk cam sanatçılarıyla, eğitim vermek üzere gelen uluslararası ustaların eserlerinin birlikte yer alacağı toplam 44 sanatçının eserleri sergileniyor. Çağdaş cam sanatı içinde yer alan 4 ana disiplin olan ''Sıcak Cam'', ''Alevle Çalışma-Boncuk'', ''Füzyon-Kalıpla Şekillendirme'', ''Soğuk Cam'' tekniklerinin hepsine ait eserler, sergide İzmirlilerin beğenisine sunuluyor. Sergi, 24 Ekim Pazar gününe kadar açık kalacak. Kültür Bakanlığı İzmir Devlet Klasik Türk Müziği Korosu, bu akşam AKM Adnan Saygun Salonu'nda şef Hayati Çiftçi yönetiminde konser verecek. Bora Uymaz'ın solist olarak yer alacağı konser, saat 20.30'da başlayacak. Sanatseverler, hafta boyunca, Fransız Kültür Merkezi Sergi Salonu'nda Su Yücel'in son dönem eserlerinden derlenen ''Suyun İçinden'' adlı resim sergisini gezebilecek. İzmir Devlet Resim ve Heykel Müzesi'nde ise Raif Yazıcı'nın resim sergisi, yine 24 Ekim Pazar gününe kadar ziyaret edilebilecek. Nevra Serezli ile Cihan Ünal'ı aynı sahnede buluşturan, eleştirmenlerden tam not alan ''6 Haftada 6 Dans Dersi'', bir kez daha İzmirli tiyatroseverlerle buluşacak. Sabancı Kültür Sarayı'nda yarın akşam sahnelenecek oyunda orta yaş üstü, hayattaki yalnızlığını dansla doldurmak isteyen bir kadınla, yaşamında sorunlar olan bir dans öğretmeninin ilişkisi anlatılıyor.