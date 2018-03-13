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Yaşam

İzmir'de korkutan deprem

Deprem, Kemalpaşa ve çevre ilçelerde hissedildi

13 Mart 2018 01:11

İzmir'in Kemalpaşa İlçesi'nde Richter ölçeğine 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, Kemalpaşa ve çevre ilçelerde hissedildi.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün, merkez üssü İzmir'in Kemalpaşa İlçesi'nin Zeamet Mahallesi olarak saptadığı deprem, bugün saat 19.47'de meydana geldi.

Yerin 3.6 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, Kemalpaşa ve çevre ilçelerde hissedildi.

Depremde ilk belirlemelere göre, herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmadı.(DHA)

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