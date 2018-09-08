İzmir'de Körfez kirliliği ve kokudan amatör balıkçılar da dertli

Davut CAN / İZMİR, (DHA)- İZMİR\'de, son günlerde Körfez\'de yaşanan kirlilik ve yayılan kokudan amatör balıkçılar da şikayetçi oldu. Sahil şeridinde avlanan balıkçılar, tuttukları kefallerin koktuğunu ve bunları tekrar denize bıraktıklarını söyledi.

İzmir Körfezi\'nde yaşanan kirlilik ve kente yayılan kötü koku, sahil şeridindeki seyyar satıcılar ve vatandaşlar kadar amatör balıkçıları da etkiledi. Sahildeki amatör balıkçılar, tuttukları bazı kefalleri kötü koktukları için denize salmak zorunda kaldıklarını söyledi.

Yaklaşık 25 yıldır, İzmir\'in sahillerinde balık avladığını belirten Davut Ebrem, son günlerde gezici olmayan balıkların renklerinin yeşile kaçtığını ve kötü koktuklarını söyledi. Ebrem, \"Eskiden bu denizin içine girip yüzerdik, hem eğlenirdik hem de avlanırdık, gümüş gibi balıklar olurdu. Son günlerde yanından geçerken bile burnumuzu tıkamak zorunda kalıyoruz, tuttuğumuz bazı kefalleri kötü koktukları için geri salıyoruz\" dedi.

Bir diğer amatör balıkçı Yusuf Beren de, yetkililerin kısa süre içinde bu soruna çözüm bulmasını beklediklerini belirterek, \"Denize kanalizasyon atıkları boşaltıldığı söyleniyor. Böyle bir olay olduğuna insanın inanası gelmiyor. Burası hepimizin denizi, insanlar hava almak için buraya geliyor, spor yapıyor. Gözümüz gibi bakmamız gereken bir yer\" diye konuştu.

Sahildeki birçok vatandaş da soruna bir an önce çözüm bulunmasını beklediklerini söyledi.

AK PARTİLİ VEKİLDEN AÇIKLAMA

Kentte kokuyu oluşturan farklı nedenler bulunduğunu belirten AK Parti İzmir Milletvekili Necip Nasır da, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü\'nün konuyu yakından takip ettiğini belirtti. Nasır, kokuyu oluşturan nedenlerden birinin İzmir Büyükşehir Belediyesi\'nin kentin güneyi ve kuzeyinde bulunan atık su tesislerinin çevresinde depolanan arıtma çamurlarından kaynaklandığını söyledi. Kanalizasyon sistemlerinde mühendislik hataları nedeniyle oluşan kot farkları da bulunduğunu kaydeden Necip Nasır, \"İZSU\'ya ait kanalizasyon sistemininde de denize ulaşan kanallarda kot farklarından dolayı kanallarda çamur biriktiği ve bu çamurların da yoğun koku oluşumuna katkısı olduğu tespit edilmiştir. Şehrin değişik noktalarında yaz aylarında atık su debisi düştüğü zaman kanallarda biriken çamurların da çürüme sonucu hidrojen sülfür gazı oluşturduğu bu gazın yoğun ve rahatsız edici kokuya yol açtığı ortaya çıkmıştır\" dedi.

Rüzgarların kokuyu kente taşıdığını, özellikle Çiğli yönünden estiği zamanlarda tüm şehirde ağır olarak hissedildiğini vurgulayan Nasır, \"Bununla birlikte Kurban Bayramı sürecinde kanallara kan ve hayvan atıklarının ulaştığı, bunların da kokuya neden olduğu ihtimali üzerinde duruluyor. Ayrıca şehrin farklı noktalarında yer alan ve denize ulaşan kanallarda kot farklarından dolayı kanallarda çamur biriktiği ve bu çamurların da yoğun koku oluşumuna katkısı olduğu tespit edilmiştir. Bilim, teknoloji ve mühendislik hizmetlerinin geliştiği bu çağda İzmir Büyükşehir Belediyesi\'nin bununla ilgili önlemler noktasındaki yetersizliğini kamu oyunun takdirine bırakıyorum\" diye konuştu.

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