İzmir'de köprü çöktü, işçiler mahsur kaldı

İzmir’in Kemalpaşa ilçesinde meydana gelen heyelan nedeniyle baraj üzerindeki bir köprünün çökmesi sonucu mahsur kalan işçiler kendi imkanlarıyla kurtuldu.

Kemalpaşa ilçesinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle Yiğitler Mahallesindeki Yiğitler Barajı taştı. Taşmayla birlikte bölgede heyelanlar meydana geldi.

Heyelanın etkisiyle Yenikurudere, Kanberler, Bayındır bağlantı yolu trafiğe kapandı. Yol üzerindeki Yiğitler Barajı üzerindeki köprü de çöktü. Bu nedenle, baraj çalışanları da iş makineleriyle suyun diğer yakasında mahsur kaldı ve karşıya geçemedi. Mahsur kalan işçilere ise ip yardımıyla yiyecek ulaştırıldı. İşçiler yapılan çalışmaların ardından, patika bir yoldan geçerek kendi imkanlarıyla mahsur kaldıkları yerden kurtuldu.



Kemalpaşa Belediye Başkanı Arif Uğurlu, yapımı süren Yiğitler Barajı'nda, işçilerin ve iş makinelerinin ulaşımı için yapılan toprak dolgunun, aşırı yağış nedeniyle bozulduğunu söyledi. Herhangi olumsuz bir durumun olmadığını belirten Uğurlu, "İlçemizde her şey normal, can sağlığını olumsuz etkileyen herhangi bir durum yok. Şantiye makinelerinin ve işçilerin karşıya geçebilmesi için yapılan dolgu, yağış nedeniyle bozulmuş. Yolun karşısında kalan işçiler de kurtarıldı" dedi.