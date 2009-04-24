İzmir'de köpek katliamı

İzmir'in Torbalı ilçesinde, sahipli 10 köpek, kimliği belirsiz kişilerce zehirlendi.



Halk Yapı Sitesi'nin yakınlarındaki 10 köpek, dün sabah saatlerinde sahipleri tarafından ölü bulundu. Köpeklere, kimliği belirsiz kişilerce zehirli kıyma verildiği belirlendi. Hayvanseverler, cansız yatan köpeklerinin başında ağlarken, sorumluların bir an önce bulunup cezalandırılmasını istedi. `Şara' isimli köpeği için gözyaşı döken Hikmet Işık ise, ``Köpeklerimiz hep bağlıdır. Yalnızca sabahları gezmeye çıkarıyoruz. Sadece Halk Yapı'da değil, tüm Torbalı genelinde bu cinayeti işlemişler. Bunu yapanlar insan olamaz'' dedi. Işık, köpekleri Torbalı Belediyesi zabıta ekiplerinin zehirlemiş olabileceğini ileri sürdü.



Olay yerine gelen veteriner hekim sayesinde ölmekten son anda kurtarılan `Yumak' isimli köpeğin sahibi Mehmet Pişkin de ``Site çevresine bıraktıkları zehir yüzünden az daha köpeğim ölüyordu. Bu yapılan insanlık dışı bir şey. Zabıta ekiplerinin zehir attığını düşünüyoruz'' diye konuştu.



Torbalı Belediyesi Zabıta Amirliği ise ``Köpek öldürmenin 6 ay hapis ve para cezası var. Bize de böyle bir duyum geldi. Ama kimin yaptığını bilmiyoruz. Zaten önümüzdeki günlerde Çaybaşı Mevki''ne hayvan barınağı yapılacak. Bütün başıboş köpekleri oraya aldıracağız'' açıklamasını yaptı.

