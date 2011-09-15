-İzmir'de Kocaoğlu-Çakar gerginliği İZMİR (A.A) - 14.09.2011 - İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Kenan Çakar, kaldırım düzenlemesiyle ilgili iddiaları nedeniyle arayan Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'nun, kendisine hakaret ve tehditler savurduğunu ileri sürerek, ''İzmir gerginlikler yönetilecek bir kent değil. Sinirleri bozuk bir başkan tarafından yönetilecek bir kent değil. Kendisine tavsiyem uzun süreli izne ayrılsın, ruh halini değiştirsin hatta gerekiyorsa ruhi ve tıbbi destek alsın'' dedi. Kenan Çakar, İzmir Büyükşehir Belediye Meclis toplantısı öncesi yaptığı açıklamada, İnönü Caddesi'nin yenilenmesi çalışmaları kapsamında kullanılan malzemelerle ilgili iddiaları nedeniyle Aziz Kocaoğlu'nun kendisini telefonla arayarak, konunun basında yer almasından duyduğu rahatsızlığı dile getirdiğini söyledi. Görüşmede, konuyla ilgili şaibeler ve dedikoduların olduğunu, araştırılması gerektiğini söylediğini bildiren Çakar, şöyle devam etti: ''Konuşmanın bu kısmından sonra Kocaoğlu kendi milletvekiline, belediye başkanlarına ve meclis üyelerine yaptığı gibi, telefonda avazı çıktığı kadar bağırarak, hakaretler, tehditler savurmaya başladı. (Bir konuyu konuşmak için mi yoksa bana hakaret etmek için mi aradınız?) diye sorduğumda, ağza almak istemediğim birçok tehditleri bana karşı yaptı. Ben İzmir Büyükşehir Belediyesinin seçilmiş meclis üyesiyim. Bir grubu temsil ediyorum. Beni seçen halk İzmir de yapılan iş ve işlemleri denetleme, gözlemleme ve eleştirme görevini verdi. Ben bu görevi yapıyorum. Bundan rahatsız olmaması gerektiğini defalarca ifade etmeme rağmen hakaretlerine devam eti. Kocaoğlu'nu (Çakar'a şunları söyledim) deme cesaretini göstermesini istiyorum.'' Aziz Kocaoğlu hakkında suç duyurusunda bulunmayacağını, kendisiyle polemiğe de girmeyeceğini ifade eden Çakar, ''Kocaoğlu'ndan telefonda bana yönelik sarf ettiği sözleri kamuoyuna açıklama erdemi göstermesini istiyorum. Herkes yanlış yapabilir, ama önemli olan yanlıştan dönmektir. Bunu sizinle, Aziz beyin hangi ruh hali içerisinde olduğunu vurgulamak için paylaşıyorum. Aziz beyin, insanlık ve kişilik haklarına saldırı yapılamayacağını bilmesi lazım. Şahsıma karşı yaptığı eylemden dolayı herhangi bir sorunum yok, çünkü kendi partilisine de bunu yapıyor. İzmirlinin artık Aziz beyin ruh halini anlamasını istiyorum'' dedi. Çakar, şöyle konuştu: ''Ben Kocaoğlu'nun oğluyla ilgili bir iddia bulunmadım. İşlevini yerini getirebilecek kaldırımların metrekaresini 20 liraya yapabilen belediyenin, İnönü Caddesi'nde işlevini yerine getiremeyecek kaldırımların metrekaresini 120 liraya mal etmesinin milletin parasını çarçur etmekten başka anlama gelmediğini anlatmaya çalıştım.'' -İşçi alımlarını sordu- Çakar, açıklamasında, İzmir Büyükşehir Belediyesi şirketleri İzelman ve İzulaş'a 700, itfaiyeye ise 300'e yakın işçi alındığını belirterek, ''Kamuoyunda, şehir dışından insanların otobüslerle gelip burada işe girmek için sıra bekledikleri yönünde dedikodular var. Şimdi ben bu dedikoduları ortaya koymayacak mıyım?'' ifadesini kullandı. -İddialar üzerine Başkan Kocaoğlu açıklama yapmıştı- İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, Çakar'ın, ''İnönü Caddesi'nin yenilenmesi çalışmalarında kullanılan Bergama granitini yapanlar ile Büyükşehir Belediyesi arasında bağlantı var. Bu granitler, Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'nun oğluna ait bir firmadan satılıyor'' yönünde basında çıkan sözleri üzerine yazılı açıklama yaparak, iddiaların gerçek dışı olduğunu savunmuştu.