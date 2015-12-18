İzmir’de kıyıda çöplerden can yeleği çıktı

İzmir'in Dikili İlçesi'nde, sahillerde temizlik yapan belediye ekipleri, son yıllarda göçmenlerin kaçış noktası olarak kullandıkları bölgelerde çok sayıda can yeleği buldu.

Doğan Haber Ajansı’nın haberine göre, göçmenlerin umut yolculuğuna çıktıkları duraklarından biri olan Dikili'de Belediye Başkanı CHP'li Mustafa Tosun'un talimatıyla sahillerde temizlik çalışmasına başlandı. Dikili Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü personeli, Dikili'nin Salihleraltı, Kabakum, Bademler bölgelerindeki çöpleri toplamaya başladı. Özellikle sazlık bölgelerdeki kıyı temizliğinde, çöpten çok, kaçakların Yunan adalarına geçişte kullanılmak üzere saklanmış olan can yelekleri ile karşılaşıldı. Büyük bölümü merdiven altı üretim olan, içi strafor gibi malzemelerle doldurulmuş 250'nin üzerinde can yeleği imha edilirken, durum Dikili İlçe Jandarma Komutanlığı'na da bildirdi.

Dikili sahillerindeki sazlık bölgeler, mültecilerin, Yunan adalarına gitmek için denize açılmadan önce gizlendikleri noktalar arasında yer alıyor.