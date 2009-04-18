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Yaşam

İzmir'de Kitap Fuarı açıldı

18 Nisan 2009 17:32

TÜYAP Tüm Fuarcılık Yapım A.Ş ve Türkiye Yayıncılar Birliği işbirliğiyle Uluslararası İzmir Fuar Alanı'nda düzenlenen 14'üncü İzmir Kitap Fuarı açıldı.

Açılışa İzmir Vali Yardımcısı Sait Topoğlu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Sırrı Aydoğan, Türkiye Yayıncılar Birliği Başkanı Çetin Tüzüner, Milli Eğitim Şube Müdürü Zahide Mutlukan, Tüyap Kültür Fuarları Genel Koordinatörü Deniz Kavukçuoğlu, eski bakanlardan Ercan Karakaş, fuarın onur konuğu yazar Tarık Dursun K, yazar Server Tanilli ve çok sayıda davetli ile ziyaretçi katıldı.

26 Nisan'a kadar sürecek fuarın açılış konuşmasını yapan Tüyap Kültür Fuarları Genel Koordinatörü Deniz Kavukçuoğlu, bu sene fuarın onur konuğu yazarın Tarık Dursun K olacağını belirtti.

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