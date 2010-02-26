İzmir'de Kemeraltı'nda yangın

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İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ferda Eser, Kemeraltı 864 Sokak'taki bir oyuncak deposunda çıkan ve yandaki 3 dükkana da sıçrayan, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangınla ilgili yetkililerden bilgi aldı.Eser, itfaiye ekiplerinin büyük bir özveriyle çalışarak, alevlerin 4 iş yerinin dışında başka binalara sıçramasını engellediğini söyledi.İtfaiye Daire Başkanı Fuat Barandır ise çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangına 6 merdivenli itfaiye aracı, 4 tanker ve 4 arazözle müdahale ettiklerini belirtti.Yangında 2 iş yerinin tamamen yandığını, 2 iş yerinde de maddi hasar oluştuğunu bildiren Barandır, şöyle konuştu:''Kemeraltı bölgesi bizim için hassas bir bölge. Yangının çıktığı mevkide dar sokaklara araçların park etmiş olması müdahalemizi geciktirdi. En küçük itfaiye araçlarımız bile yangın bölgesine girmekte zorlandı. Araçlar kaldırıldıktan sonra yangına tam kadro müdahale edebildik. Oyuncak mağazasında havai fişekler ve içinde barutun bulunduğu maytap gibi patlayıcı malzemeler vardı. Bunların patlaması nedeniyle ilk anda yangına merdivenli itfaiye araçları ile uzaktan müdahale ettik. Ancak, yangını kontrol altına almayı başardık. Şu anda soğutma çalışmalarına başladık.''Bu arada, dar sokaklara park edilmiş olması nedeniyle itfaiye araçlarının geçişini engelleyen araçların sahiplerine, bazı iş yeri sahipleri tepki gösterdi. Bazı vatandaşların, çekici ile götürülen araçlara taş attığı ve sopayla vurduğu görüldü.