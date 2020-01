İzmir'de kaza: 2 polis hayatını kaybetti, 3 polis yaralı (4)

EGE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜ, YARALI POLİSLERİ ZİYARET ETTİ

İzmir\'in Bornova İlçesi\'nde, 2 polis memurunun yaşamını yitirdiği, 3 polisin de ağır yaralandığı trafik kazası sonrası Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, tedavileri yoğun bakım servisinde devam eden polisler Enis Davarcı ve Sinan Şentürk’ü ziyaret etti.

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi\'nin yoğun bakım servisinde tedaviye alınan polis memurlarını ziyaret eden Prof. Dr. Budak, tıbbi olarak yapılması gereken her şeyi yaptıktıklarını söyledi. Prof. Dr. Budak, “İzmir’imizi yasa boğan trafik kazasında yaralanan polislerimize acil servise getirilir getirilmez hekimlerimiz, gerekli müdahaleleri hiç vakit kaybetmeden yaptı. Ben de müdahaleleri yakından takip ettim. Polislerimiz, acil servisten yoğun bakım servisine alındı. Şu anda tedavileri yoğun bakımda devam ediyor. Ege Üniversitesi olarak tıbbi anlamda yapılması gereken her şeyi yaptık, yapmaya devam edeceğiz. İki polis kardeşimize acil şifalar diliyoruz\" diye konuştu.

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Cemil Gürgün ise yaralı polislerin durumuyla ilgili, “Polislerimizde kazaya bağlı yaygın vücut travması ve çoklu kırıklar mevcuttu. Birinin aynı zamanda kafatasında da kırıklar var. Şu an bilinçleri açık, hayati fonksiyonları stabil seyrediyor. Bundan sonra ilk 24 ve 48 saatlik süre çok önemli. Herhangi bir komplikasyon çıkmazsa durumlarının daha iyi olacağını tahmin ediyoruz\" diye konşutu.



