İzmir'de kaza: 1 ölü 1 yaralı

İzmir'in Konak ilçesinde aşırı hız ve dikkatsizlik sonucu meydana gelen trafik kazasında bir kişi öldü bir kişi yaralandı. Kaza sonrası araç hurdaya dönerken olay yeri çarpmanın şiddeti ile araçtan savrulan parçalarla savaş alanına döndü.

Kaza, Göztepe Vapur İskelesi karşısında gece saat 01.00 sularında meydana geldi. Konak'tan Balçova yönüne giden Hasan Gaydan (22) yönetimindeki 35 HN 155 plakalı otomobil, aşırı hız ve dikkatsizlik sonucu kontrolden çıktı. Orta refüjdeki palmiye ağacına çarparak savrulan otomobil daha sonra elektrik direğine çarparak durdu. Çarpmanın şiddetiyle otomobilin parçaları çevreye savruldu. Kazada sürücü Gaydan ile yanındaki Özcan Yoldaş yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu polis ve 112 Acil servis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları tüm müdahalelere rağmen Özcan Yoldaş'ı (23) kurtaramadı. Kazada hurda yığınına dönen otomobilin sürücüsü Hasan Gaydan ise ambulansla Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Çevredeki vatandaşlar yapılan kurtarma çalışmalarını ilgi ile izledi. Araçtan savrulan motoru ve parçalarını gören vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemedi. 92 promil alkollü olduğu öğrenilen sürücü Gaydan'ın durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.