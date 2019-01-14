İzmir'de kayık alabora oldu: 2 ölü, 1 yaralı ve 1 kayıp (3)

ARAMA ÇALIŞMALARINA ARA VERİLDİ

AFAD ve Deniz polisi, bölgede yaptıkları arama kurtarma çalışmalarına havanın karanlık olması ve görüş mesafesinin azalması nedeniyle ara verdi. Sabahın ilk ışıklarında çalışmaların tekrar başlayacağı öğrenildi.

DONMAK ÜZEREYKEN BULUNMUŞ

Bu arada alabora olan kayıkta bulunan Hüseyin Karakuş\'un amcasının oğlu Ali Karakuş olayla ilgili açıklama yaptı. Kahvede oturdukları sırada olayı öğrendiğini belirterek, \"Kahvede otururken telefonum çaldı ve olayı öğrendim. Akrabam Hüseyin Karakuş\'un arkadaşlarıyla birlikte avlanmaya gittiğini ve kayığın alabora olduğu söylendi. Hastaneye gittiğimizde üstünü sıkıca örtmüşlerdi. Dışarıdan görenler donmak üzereyken kurtarmış. Hüseyin ava gitmeyi severdi, her hafta ava çıkardı arkadaşlarıyla\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Ali Karakuş Röportaj

-Ekiplerden detay

-Av tüfeğinden detay

Haber: Halil İbrahim KARABIYIK - Kamera: İbrahim DANIŞ/TORBALI (İzmir), (DHA)