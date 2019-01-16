İzmir'de kardan kapanan mahalle yolları ulaşıma açıldı

İZMİR, (DHA)- İZMİR\'de kar yağışının etkili olduğu bölgelere müdahale eden Büyükşehir Belediyesi, kar küreme ve tuz serim aracı, greyder, kamyon ve tuzlama ekipleriyle birlikte 80\'e yakın mahallede kapanan yolları açtı. Şantiyelerde teyakkuzda bekleyen ekipler, karda mahsur kalan vatandaşları kurtardı, araçlarını güvenli bölgeye taşıdı. Ekipleri, yollardaki buzlanmayı önleyebilmek için son 12 saat içinde 205 ton tuz kullandı.

İzmir\'de kışın en sert ve an soğuk günleri yaşanırken, 24 saat aralıksız görev yapan İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri, vatandaşların mağdur olmaması için çaba gösteriyor. Hava sıcaklığının sıfırın altına düşmesiyle birlikte kar yağışının başladığı bölgelerde alarma geçen ekipler, bazı noktalarda kapanan yolları kar küreme araçları ve iş makineleriyle açarken, buzlanmaya karşı da sürekli tuzlama çalışması yapıyor. Müdahalelerle kapanan yollar tekrar trafiğe açılırken, yolda mahsur kalan vatandaşlar ve araçlar da kurtarılıyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, kar yağışının yoğun gözlemlendiği 15 Ocak Salı günü akşamüstünden 16 Ocak Çarşamba sabah saatlerine kadar kentin kuzey bölgesinde 50 ton, merkezde 80 ton, güneyde ise 75 ton olmak üzere toplam 205 ton tuzlama yaptı.

VATANDAŞLAR KURTARILDI, YOLLAR AÇILDI

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Merkez, Kuzey ve Güney olmak üzere üç bölgede kar küreme ve tuz serim aracı, greyder ve kamyonları ile ihtiyaç duyulan her yerde çalışmalarını sürdürüyor. Kınık\'ta Karadere, Yaylaköy, Elmadere, Kalemköy, Bergama\'da Oruçlar, Yukarıada, Rahmanlar, Kocahaliller, Bekirler, Tavukçukuru, Hacılar ve İsmailli mahallelerinde yol açma çalışmaları 3 kar küreme, 1 greyder, 1 kepçe ve 3 tuzlama ekibinin müdahalesiyle tamamlandı. Küçük Menderes Havzası\'nda da karla mücadele veren ekipler, bu bölgede 5 greyder, 3 kar küreme ve tuz serim aracı, 2 kepçe ve 6 tuzlama ekibiyle olaylara anında müdahale etti. Tire, Kiraz ve Ödemiş\'te yoğun kar sonucu bölgelerde mahsur kalan vatandaşları kurtaran ekipler, ayrıca kapanan yolları da ulaşıma açtı, tuz serim çalışmalarına ise devam ediyor. Ekiplerin müdahale ettiği güzergahlar ise şöyle; Tire\'de Küçükburun, Yamandere, Çeriközü, Cambazlı, Dallık, Küçük Menderes ve Büyük Menderes Yolu, Kiraz\'da Kibar, Ören, İğderli, Taşlıyatak, Tumbular arası bağlantı yolu, Bahçearası, Cevizli, Akpınar, Ödemiş\'te Bozdağ, Gölcük, Subatan Yaylası ve Manastır, Beydağ\'da Eğidere.

EKİPLERDEN GECE NÖBETİ

Yoğun kar yağışından kent merkezi de etkilendi. 5 greyder, 4 kar küreme ve tuz serim aracı, 2 kepçe, 2 tuzlama ekibi, 6 hazır kıta ekibi, 7 solüsyon aracıyla merkezdeki mahallelere müdahale eden İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Karabağlar\'da Hava Radar\'da buzlanmadan dolayı kayan askeri servis aracını vinç yardımıyla kurtardı. Tırazlı ve Kavacık\'ta kar küreme ve tuzlama çalışmalarına devam eden ekipler, Bornova\'da Kayadibi, Homeros, Eğridere, Çamiçi, Kurudere, Beşyol mahallelerinde buzlanmadan dolayı yolda kalan araçların imdadına yetişti.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin yolda mahsur kalan otobüs ve otomobilleri kurtardığı bazı güzergahlar ise şöyle:

Menemen Çukurköy ve Turgutlar mahalleleri, Kemalpaşa Spil Yolu, Beşpınar, Bayramlı, Yeni Kurudere, Kamberler, Yiğitler, Armutlu, Ovacık mahalleleri, Çiğli Egekent, Çiğlikoop, Evka-5 mahalleleri, Karşıyaka Evka-2, Evka-6, Sancaklı mahalleleri, Gaziemir Merkez ve 80 Sokak kesişimi.

Ekipler bu sabah saatlerinden itibaren, Buca Sebze ve Balık Hali, Karabağlar Yurtoğlu, Yukarı Cami Yolu, Limontepe, Olimpiyat Köyü, Çiğli Egekent 8819 ile 8831 sokakları, Çiğli Koop sokakları, Seferihisar Gödence, Çamtepe, Menemen, Doğaköy, Karşıyaka Örnekköy Mezarlık Yolu, Evka 26820 sokak ile 6864 sokakları ve Bayraklı Doğançay Köyü\'nde kar küreme ve tuzlama çalışmalarına devam ediyor.

Solüsyon kullanılan bölgeler ise şöyle:

Buca Evka-1, Toros, Gültepe, Boğaziçi, Yıkıkkemer, Mersinpınar, Varyant, Narlıdere- Balçova, 2.İnönü Mahallesi, Erdal İnönü Caddesi, Atatürk Mahallesi, Narbel Arıkent, Sakarya Caddesi, Balçova Sanayi Sitesi, Balçova Ata Caddesi, Bayraklı, Cengizhan, 75.yıl Mahallesi, Çay Mahallesi, Çiğli Evka-5, Güzeltepe, Egekent, İzkent, Karşıyaka Körfez Evleri, Cumhuriyet Mahallesi, Evka-2, Evka-6, Bornova, Evka-4 , Atatürk Mahallesi, Barbaros Caddesi, Karabağlar, Yeşilyurt, Uzundere Toki, Limontepe, Bozyaka.

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