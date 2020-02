İzmir'de kan bağışı için 50 bin gönüllü aranıyor

Nevra UÇKAÇ/İZMİR, (DHA)- TÜRK Kızılayı Ege Bölge Kan Merkezi Müdürü Dr. Gökay Gök, İzmir\'de toplanan kan bağışı ile kentin ihtiyacınının karşılanamadığını ve 50 bin bağışçıya daha ihtiyaçlarının olduğunu söyledi. Dr. Gök, \"Yeterli kan bağışının toplanamaması nedeniyle Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi ve Ege Üniversitesi Hastanesi\'nin kan ihtiyacının tamamı tarafımızca karşılanamamaktadır. Bu hastanelerde tedavi gören hasta ve hasta yakınlarımız ne yazık ki halen kan aramaya devam etmektedir. İlimizde 50 bin ünite daha kana, yani 50 bin bağışçıya daha ihtiyaç var\" dedi.

Türk Kızılayı Ege Bölge Kan Merkezi Müdürü Dr. Gökay Gök, 2005 yılında başlattıkları \'Güvenli Kan Temini\' programının son durumu hakkında bilgi verdi. Güvenli kana ulaşabilmek için bilinçli bir topluma ihtiyaç duyulduğuna dikkat çeken Gök, bu amaç çerçevesinde eğitimleri sürdürdüklerini söyleyerek 2018 yılı itibariyle 1 milyon 750 bin kişiye ulaştıklarını ifade etti.

\'KADINLAR KAN VERME KONUSUNDA YANLIŞ BİR İNANIŞA SAHİPLER\'

Türkiye\'de bir ilke imza atarak sorumluluk sahalarında bulunan tüm üniversiteler ile işbirliği protokolleri imzaladıklarını anlatan Gök, genç kan bağışçılarının kazanımını ve eğitimini sağlamaya yönelik protokol kapsamında üniversiteye yeni başlayan öğrencilere 40 dakika süren eğitimler verdiklerini dile getirdi. Özellikle 18-24 yaş grubu gençleri bugünün ve geleceğin kan bağışçısı olarak kazandıklarını söyleyen Gök, \"Ne yazık ki kadınlar genellikle kan bağışı konusunda gönüllü değiller veya isteksizler. Nüfusumuzun yarısını oluşturan kadınların kan bağışına ilgisi maalesef çok düşük. Kadınlarımız kan bağışı konusunda yanlış bilgilere, olumsuz önyargılara sahip. Kansız olduklarını düşünüyor ve kan bağışında bulunarak, kendi sağlıklarını tehlikeye atacaklarını sanıyorlar. Oysa bu yanlış bir inanıştır, kan bağışlamak isteyen kişilerin her kan bağışından önce kan değerlerine tarafımızdan bakılmaktadır. Kadınların kan bağışı için hemoglobin değerinin 12.5 gr/dl olması yeterlidir. Toplumun her kesimindeki kadınlarımıza ulaşabilmek amacı ile İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile birlikte \'İzmir sana kanım feda\' projesini hayata geçirdik. Projede amacımız; evinden ve mahallesinden uzaklaşamayan kadınlarımızı, okullarımızın güvenli ortamında kan bağışı yapmalarını sağlamaktır. Kadınlarımızı çocuklarının eğitim gördüğü okullara davet ederek, kan bağışı hakkında bilgilendirici seminerlere katılımlarını sağlamak ve kan bağışında bulunarak; düzenli, gönüllü ve bilinçli kan bağışçısı olmalarını sağlamak üzere yola çıkılmıştır. Ülkemizde kadın kan bağışçı oranı maalesef yüzde 14\'tür. Biliyoruz ki, güçlü ve başarılı projeler her zaman kadınların inanması ve destek vermesi halinde amacına ulaşabilir. Kadınlarımız ile elele vererek gerçekleştirdiğimiz bu örnek projede kadın kan bağışçı oranı yüzde 46\'ya ulaşılmış olup, büyük bir başarıya imza atılmıştır\" diye konuştu.

\'İZMİR SANA KANIM FEDA\' PROJESİ BAŞLATILDI

İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Türk Kızılayı Ege Bölge Kan Merkezi\'nde imzalanan protokol ile \'İzmir sana kanım feda\' projesini başlattıklarını söyleyen Gök, projeyi yürütmek üzere her okuldan müdür veya müdür yardımcısı ile bir koordinatör öğretmen belirlediklerini anlattı. Gök, \"Bugünün küçüğü, yarının büyüğü ve geleceğin kan bağışçısı olan çocuklarımızın ellerine, kan bağışı kampanyası ve kan bağışı hakkında bilgi içeren broşürleri teslim ettik. Geleceğin kan bağışçısı olan evlatlarımız, bu broşürü ailelerine, akrabalarına ve yakınlarına bizzat okuyup kan bağışına davet ederek, Kızılay gönüllüsü olarak çalıştılar ve yakınlarını ikna ederek kolundan tutup okullarındaki kan bağışı kampanyalarına götürdüler. Projemiz geleneksel olarak her eğitim öğretim döneminde devam edecektir. Özellikle dezavantajlı mahallelerimizde kadınlarımız, Kızılay gönüllüsü gibi çalışmışlardır. Sonuç olarak, bu proje sayesinde en güvenli ortam olan okullarımıza gelerek kan bağışı için destek istedik\" dedi.

İZMİR KENDİ İHTİYACINI KARŞILAMIYOR

Türk Kızılayı Ege Bölge Kan Merkezi olarak Güvenli Kan Temini Programı kapsamında Ege Bölgesi\'nin kan ihtiyacının tümünü düzenli, bilinçli ve gönüllü bağışçılardan alınan kanlar ile karşılamak amacıyla İzmir, Aydın ve Manisa\'da 4 kan bağışı merkezi ile faaliyetlerini sürdürdüklerini söyleyen Türk Kızılayı Ege Bölge Kan Merkezi Müdürü Dr. Gökay Gök, sorumluluk sahalarında 93 kan kullanan hastane bulunduğunu ifade etti. 91 hastanenin transfüzyon merkezinin kan ihtiyacını karşılamayı amaçladıklarını anlatan Gök, yıllık 320 bin ünite kan bağışına ihtiyaç duyulduğunu söyleyerek 2017 yılında 269 bin 687 ünite kan bağışının toplandığını belirtti. Manisa ve Aydın illerinde toplanan kan bağışının kendi ilinin ihtiyacını karşıladığına dikkat çeken Dr. Gök, \"Yeterli kan bağışının toplanamaması nedeniyle Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi ve Ege Üniversitesi Hastanesi\'nin kan ihtiyacının tamamı tarafımızca karşılanamamaktadır. Bu hastanelerde tedavi gören hasta ve hasta yakınlarımız ne yazık ki halen kan aramaya devam etmektedir. İlimizde 50 bin ünite daha kana yani, 50 bin bağışçıya daha ihtiyaç var. Sağlık Bakanlığı\'ndan bu iki hastanenin kan ihtiyacının tümünü karşılama yetkisini talep edebilmemiz için 50 bin yeni kan bağışçısı istiyoruz. Başarıya ulaşmamamız halinde, ne yazık ki bu hastanelerin kan merkezleri hasta yakınlarından kan verecek kişi talep etmeye devam edecek ve hastaların mağduriyeti artacaktır\" dedi.

BAZI MESLEK GRUPLARINDA BAĞIŞLAR YETERSİZ

Kan bağışının eğitim ve gelir düzeyi ile doğru orantılı olarak artmadığını vurgulayan Dr. Gökay Gök, iğne korkusu nedeniyle bağış oranlarının düştüğünü ifade etti. \'İğne acıtır, bayılırım\' gibi önyargıların hakim olduğuna dikkat çeken Gök, \"Kanı ideal koşulda torbaya alabilmek için yüksek teknolojiyle üretilmiş iğneler kullanılıyor. İğnelerin üzeri silikon kaplı. İlk kan bağışına cesaretlendirip formu doldurtmak bizim öncelikli hedefimiz. Belli meslekler bu konuda bilgi sahibi oldukları halde düzenli kan bağışı yapmıyor. Örnek vermek gerekirse doktorlar, diş hekimleri, eczacıları sayabiliriz\" dedi. Negatif kan gruplarının temininde sıkıntı yaşadıklarını söyleyen Gök, düzenli bağış ile stoklarda kan bulunması halinde acil durumlarda sorun yaşanmadığını anlattı. Aralık ve ocak ile temmuz ve ağustos aylarında stokların azaldığını belirten Dr. Gök, kan bağışlarının artması için tüm duyarlı vatandaşlardan destek istedi.



