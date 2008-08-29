İzmir'de kamuya su yasağı

İzmir Valisi Cahit Kıraç, kentte arsenikli olduğu belirlenen suyun içilmemesi ve gıda bileşeni olarak kullanılmaması konusunda gerekli önlemlerin alınmasını istedi.



Kıraç, Büyükşehir Belediyesinin arsenik oranları yüksek çıkan Sarıkız ve Göksu kuyularını yeniden devreye alması, bunun da şebeke suyundaki arsenik miktarını artırması üzerine, suyla ilgili genelge yayımladı.



Genelge, Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Kaymakamlıklar (İlçe ve belediye başkanlıklarına da duyurulmak üzere), İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü (Sağlık kuruluşlarına da duyurulmak üzere), Tarım İl Müdürlüğü, Çevre ve Orman İl Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Yüksek Öğrenim ve Kredi Yurtlar Kurumu Müdürlüğü, Ege Ordusu ve Garnizon Komutanlığı, Cumhuriyet Başsavcılığı ile üniversite rektörlüklerine gönderildi. Genelgede, Büyükşehir Belediyesinin su sıkıntısını önlemek amacıyla arsenik oranları yüksek çıkan Sarıkız ve Göksu kuyularını yeniden devreye aldığı hatırlatılarak, şöyle denildi:



“Bu kuyuların yeniden devreye alınması sonucu şehir şebeke suyunda arsenik oranı önceki kritik bölgelerde yeniden yükselmeye başlamıştır. En son alınan tahlil sonuçlarına göre, Karşıyaka, Menemen, Çiğli, Bornova ilçelerinde arsenik oranı 20 mikrogram/litre düzeylerine çıkmıştır. İlimizde seyreden kuraklığın devamı halinde bu değerlerin daha da yükseleceği beklenmektedir.



Bu nedenle öncelikli olarak daha önce arsenik değerleri yüksek olduğu belirlenen bölgeler olmak üzere arsenikli suyun kullanılmasında titiz olunması gerekmektedir. Özellikle toplu nüfusun bulunduğu okul, hastane, kışla, öğrenci yurtları gibi yerler ile gıda üretimi yapan işletmelerde, yemek fabrikası ve lokantalarda arsenikli su içilmemeli, üretimde kullanılmamalıdır.

Valilik tarafından şehir şebeke suyunun periyodik tetkiklerinin yapılmasına devam edilecektir. Arsenikli suyun içilmemesiyle gıda bileşeni olarak kullanılmaması konusunda gerekli önlemlerin alınmasını rica ederim.”







