İzmir'de kadınların sorunları tartışıldı

Nevra UÇKAÇ/İZMİR, (DHA)- İZMİR’de düzenlenen \'Saygın Kadın Saygın Toplum\' panelinde kadınların eğitim olanakları ve istihdam durumları ele alındı. Yönetim bilimci Elfin Tataroğlu, okuma yazma oranı bilmeme oranının kadınlarda 5 kat fazla olduğunu, her 10 çalışandan sadece 3\'ünün kadın olduğunu belirterek, \"Geleneklerden gelen anlayış gereği kadınlar istihdama dahil edilmiyor. Toplumsal cinsiyet engelleriyle karşılaşıyor. Sanayide kadın erkeklerle aynı işi yapmasına karşın daha az para kazanıyor\" dedi.

Ege Bölgesi Sanayi Odası Vakfı (EBSOV) Kadınlar Birliği\'nce ‘Saygın Kadın Saygın Toplum’ paneli düzenlendi. Moderatörlüğünü eski milletvekili Türkan Miçooğulları’nın yaptığı EBSO Meclis Salonu’nda gerçekleştirilen panele Basın Konseyi Başkanı Pınar Türenç, yönetim bilimci Elfin Tataroğlu, İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Misket Dikmen, avukat Sibel Önder ve çok sayıda kadın derneğinden üye katıldı. Açılış konuşmasını yapan 22\'nci Dönem İzmir Milletvekili Türkan Miçooğulları, çocuk istismarının ve kadına şiddetin çok konuşulduğu bir dönemin yaşandığını dile getirerek kadının adının TBMM’den çıkarıldığını savundı. Miçooğulları, ilgili bakanlığın adının Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı olarak değiştirildiğini belirterek kadınlara ayrımcılık uygulandığını iddia etti. Miçooğulları, \"Kadın sinemada, tiyatroda, müzikte, siyasette çalışma yaşamında canı isterse evinde canı isterse sokakta her istediğini yapabilir. Bu hakları kimse bizim elimizden alamaz. Meclis\'teki tüm kadın milletvekillerini, tiyatro sahnesinden kadınların uzaklaştırılması olayını kınamaya davet ediyoruz\" dedi.

\'GAZETECİDEN TERÖRİST ÇIKMAZ\'

Cezaevindeki meslektaşlarını ziyarete giderken yaşadığı deneyimleri paylaşan Basın Konseyi Başkanı Gazeteci Pınar Türenç ise şunları söyledi:

\"Arkadaşlarımı ziyarete gideceğimin gecesi hiçbir zaman uyuyamam. Kışsa ‘yol kapalı mı, nasıl içeri gireceğim, acaba iç çamaşırımın hangi bölümlerini bu sefer çıkarttıracaklar, arkadaşlarımın sağlıkları nasıl?’ soruları ile yola çıkıyorum. Hayattaki en onur kırıcı davranışlardan bir tanesi iç çamaşırlarınızın çıkartılmasının istenmesidir. Tüm bu saygı dışı davranışların ardından içeri girdiğimde tek suçu işini yapmak olan gazeteci arkadaşlarımı görmek daha acı veriyor. Meslektaşlarıma her ziyaretimde sadece ‘Dayan’ demekten başka bir şey yapamıyorum. Tutuklu gazeteciler bugün küçük beton odaların içinde yaşıyorlar. Sizlere gerçeği ilettiği için tutsak bu arkadaşlarımız. Gazetecilerden terörist çıkmaz tam tersi içlerinden vatan sevgisi olan bir insan çıkar. Gazetecilerin bu muameleyle karşı karşıya kalması kabul edilemez.\"

\'KADIN İSTİHDAMA DAHİL EDİLMİYOR\'

İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Misket Dikmen, her 5 kadından birinin şiddete uğradığını, erkeklerden daha düşük ücretlerle çalıştığını belirterek, \"Binlerce kadın tecavüze uğruyor. Durum böyleyken medyanın kullanması gereken dil çok önemli. Medya, şiddet haberlerinden besleniyor hem de farkındalık yaratıyor. Kadın hakları konusunda bilgilendirici, güçlendirici, kadınların maruz kaldığı hak ihlallerini takip eden bir habercilik anlayışına önem vermeliyiz. Bunun yaygınlaşması için çalışmalıyız\" diye konuştu.

Yönetim bilimci Elfin Tataroğlu, saygın kadın yaratmanın 4 temel basamağı olduğunu belirterek, \"Kadın ve kız çocukların eğitim ve istihdam, şiddet ile toplumsal cinsiyet eşitsizliği problemlerinin saygın toplum ve saygın kadın yaratılması için acilen çözülmesi gerekiyor. Saygın toplum, kız çocukları eğitilerek, kadınlara değer vererek olur. Şiddet, kadının toplum içinde yükselebilmesi için çözülmesi gereken bir sorun. Bu toplumlarda saygın kadın yaratmak mümkün değildir\" dedi.

\'4+4+4\' eğitim sisteminin çocukları okuldan kopardığını öne süren Tataroğlu, şöyle konuştu:

\"4+4+4 projesine geçilince 4\'üncü sınıfta ilkokul bitiyor. Sonraki 4 yılda kız çocuğunun okuması için aile divanı kuruluyor. Okula devam edip etmeyeceği tartışılıyor. Okuma yazma oranı bilmeme oranı kadınlarda 5 kat fazla. İstihdam da çok önemli. Her 10 çalışandan sadece 3\'ü kadın. Geleneklerden gelen anlayış gereği kadınlar istihdama dahil edilmiyor. Toplumsal cinsiyet engelleriyle karşılaşıyor. Sanayide kadın erkeklerle aynı işi yapmasına karşın daha az para kazanıyor.\"

\'ŞUBAT\'TA 47 KADIN ÖLDÜRÜLDÜ\'

Avukat Sibel Önder de şiddete, tecavüze uğrayan ve öldürülen kadınlara ilişkin gönüllülük esasıyla aldığı davalardan örnekler verdi. Bu davalarda kadınların da şiddet, tecavüz ve öldürme olaylarında erkeklere yardımda bulunduğunu dile getiren Önder, \"Her zaman erkeklerin kadınlar üzerinden uyguladığı fiziksel şiddetten bahsediyoruz ama kadınların birbirine yaptığı fiziksel ve psikolojik şiddeti görmezlikten geliyoruz. Sadece şubat ayında 47 kadın öldürüldü. Bunun önüne geçmek için çocuklarımızı en iyi şekilde eğitmeliyiz. Erkek çocuklarına gereksiz özgüven verilmemeliyiz\" dedi.

EBSOV Kadınlar Birliği\'nce düzenlenen ‘Saygın Kadın Saygın Toplum’ panelinin geliri, lise ve üniversite öğrencileri için burs olarak ayrıldı.



FOTOĞRAFLI