İzmir'de, kadınlardan 'seçilme' talebi

Nevra UÇKAÇ/İZMİR, (DHA) - İZMİR\'de, farklı sivil toplum kuruluşlarından kadınlar, \'5 Aralık Türk Kadınının Seçme ve Seçilme Hakkı Günü\' dolayısıyla toplantı düzenledi. Kadınlar, her seçim döneminde siyasi partilerin kadın aday göstermede isteksiz davrandığını savunup, yerel seçimin ardından daha çok kadını belediye başkanı, meclis üyesi ve muhtar olarak görmek istediklerini söyledi.

İzmir Kadın Kuruluşları Birliği ve Kadın Adayları Destekleme Derneği\'nce (KADER) \'5 Aralık Türk Kadınının Seçme ve Seçilme Hakkı Günü\' nedeniyle \'Karar mekanizmalarında biz de varız\' konulu panel düzenlendi. İzmir Ticaret Odası\'ndaki toplantıya Urla Belediye Başkanı CHP\'li Sibel Uyar, 22\'nci Dönem İzmir Milletvekili Türkan Miçooğulları ve çok sayıda kadın sivil toplum kuruluşu temsilcisi katıldı. İstanbul Barosu Başkan Yardımcısı avukat Nazan Moroğlu, Prof. Dr. Fatma Dilek Gözütok ve Prof. Dr. Serpil Betül Sancar\'ın konuşmacı olarak katıldığı panelin moderatörlüğünü Prof. Dr. Gülgün Erdoğan Tosun üstlendi.

Panelin açılışında konuşan Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği İzmir Şube Başkanı Tülin Kesiktaş Eraslan, Türkiye\'de kadın sorunu değil; erkek sorunu yaşandığını savundu. Eraslan, \"Gazetelerin 3\'üncü sayfa haberlerinde cinayete kurban gitmiş kadınların sessiz çığlığına mı, 4+4+4 eğitim sistemi nedeniyle okuldan alınan kızlarımıza mı, erken yaşta evlendirilen kızlarımızın gözündeki hüzne mi söz söyleyelim; şaşırdık. Sorun sözcüğünün yanında erkek olmalı, kadınlar değil. Biz artık bu söylem üzerinden gitmeliyiz. Kadın şiddete uğradığında onu evinden koparıp sığınma evlerine hapsediyorlar. Oysa erkekleri alıp rehabilite etmeli. Bazı şeylerin yeniden konuşulması gerekir. Bizler örgütlü bir şekilde aday adaylarımızı desteklemeliyiz. Kadınlar tek başına birer sivil toplum örgütüdür. Gücünüzün farkında olun. Hep birlikte örgütlü çalışalım. Seçilmiş kadınları destekleyelim\" diye konuştu.

Seçilmiş kadınların da geldikleri yeri unutmayarak, yaptırım güçlerini kullanmaları gerektiğini vurgulayan Eraslan, meslek odaları ya da sivil toplum kuruluşlarının başkanlığına seçilen kadının, karar mekanizmalarında rol almasının daha kolay hale geldiğini dile getirdi. Eraslan, örgütlü kadınların her zaman kadın adayların yanında olduğunu belirterek, havuz oluşturup, kadın adaylara ekonomik destek verilmesini önerdi.

\'YEREL YÖNETİMLERDE KADININ TEMSİL ORANI, YOK DENECEK KADAR AZ\'

KADER İzmir Şubesi Başkanı Nuriye Çelik ise Türkiye\'de 1935 seçimlerinde 17 kadının ilk kez meclise girdiğini hatırlatarak, 1936 yılında yapılan ara seçim sonucunda bu sayının 18\'e yükseldiğini kaydetti. Kadınların 84 yılda TBMM\'de en fazla yüzde 17,8 oranında temsil edildiğini belirten Çelik, \"Kadınlar şu anda Meclis\'te yüzde 17,48 oranında temsil ediliyorlar yani 595 milletvekilinin yalnızca 104\'ü kadın. Yerel yönetimlerdeki temsil oranı ise yok denecek kadar az. 2014 yılı yerel seçim sonuçlarına göre 1396 belediye başkanının yalnızca yüzde 40\'ı, 20 bin 498 belediye meclis üyesinin yalnızca 2 bin 198\'i, bin 251 il genel meclisi üyesinin yalnızca 60\'ı, 50 bin 292 muhtarın sadece 674\'ü kadın. KADER olarak kadınların siyasette neredeyse yok sayıldığı bu durumda, siyasetin toplumsal yaşam üzerindeki tayin edici özelliğini göz önünde bulundurarak öncelikle siyasette eşit temsilin sağlanmasını ana hedef olarak belirledik\" dedi.

Siyaset alanında sağlanacak eşit temsilin kadın- erkek eşitliğinin her alanda gerçekleşmesini kolaylaştıracağını savunan Nuriye Çelik, şöyle konuştu:

\"Her seçim döneminde siyasi partilerin kadın aday göstermede isteksiz ve kadın adayları listelerde seçilebilir sıralara yerleştirmeme konusundaki ısrarlı tutumlarının değişmesini talep ediyoruz. Bunun için tüm partilerin genel başkanlarına, aday belirleme komitelerindeki görevlilere ve parti örgütlerine kadınların adaylaşması noktasında gereken siyasi iradeyi göstermelerini ve bu konuda ısrarla oluşturdukları bariyerleri ortadan kaldırmalarını bekliyoruz. Önümüzdeki yerel seçimlerde daha çok sayıda kadını belediye başkanı, meclis üyesi ve muhtar olarak görmeyi arzu ettiğimizi yüksek sesle bir kez daha ve son olmasını ümit ederek dile getiriyoruz.\"

