İzmir'de kadınlar dans ve müzikle coştu

İzmir'de Büyükşehir Belediyesi tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla düzenlediği gösteride sahne alan Anadolu Ateşi Dans Topluluğu, İzmirli şarkıcı Ege ve pop müziğin sevilen ismi Gülben Ergen, İzmirli kadınlara unutulmaz bir gün yaşattı.



Kültürpark 2 No'lu Hol'de düzenlenen gösteri ve konserde bini aşkın kadın buluştu. Konseri, binlerce kadınla birlikte İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Aziz Kocaoğlu ile eşi Dr. Türkegül Kocaoğlu da izledi. Konser alanına alkışlar arasında giren Başkan Kocaoğlu, kentlerin ve ülkelerin ayağa kalkmaları için başta kadınlar olmak üzere herkesin onlara sahip çıkmaları gerektiğini söyledi. Başkan Kocaoğlu, ``Kadınlar, ailelerine, çocuklarına, ev ekonomilerine katkıda bulunup, yoksulluğa direnmeli, çalışmalı ve üretmeli. Eğer kadınlar sokağa çıkmaz, üretime katılmaz ve evde oturmaya mahkum edilirlerse, bu ülke kalkınamaz. Kadınlarımız, İzmir'de dün ve bugün olduğu gibi yarın da özgürce yaşayacak, gezecek ve kentimizin tüm güzelliklerinden faydalanacaklar. 8 Mart Dünya Kadınlar Gününüz kutlu olsun'' dedi.



8 Mart'ı çocuklarıyla birlikte kutlayan kadınlar için sahneye ilk önce Anadolu Ateşi Dans Grubu çıktı. Anadolu'nun pek çok yöresinden çeşitli dansları sergileyen grup, İzmirli kadınlardan büyük alkış aldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'nun eşi Dr. Türkegül Kocaoğlu, sahneye çıkarak Anadolu Ateşi Grubu'na çiçek verdi.



Sevilen şarkcı Ege'de sevilen parçaları İzmirli kadınlar için seslendirdi. Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'na böyle bir organizasyonu gerçekleştirdiği için teşekkür etti. Aziz Kocaoğlu'nu öven Ege'ye çiçeğini İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Pervin Şenel Genç verdi.



En son sahne alan Gülben Ergen ise salonu dolduran kadınları coşturdu. Ergen'in hareketli şarkılarına hep bir ağızdan eşlik ederek oynayan kadınlar, romantik şarkılarda ise hüzünlendi. Ergen, ``Burada, çağdaş ve laik Türk kadınını temsilen bulunuyorum. Böyle güzel bir günde İzmirli kadınlarla bizi buluşturan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'na çok teşekkür ediyor, kendisine seçimlerde başarılar diliyorum'' dedi. Başkan Aziz Kocaoğlu da, sevilen sanatçıya çiçekle teşekkür etti.



(DHA)

