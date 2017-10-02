İzmir'de kadın seyis adayları ders başı yaptı

İZMİR, (DHA)- GIDA, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Türkiye Jokey Kulübü ve İŞKUR ortaklığı ile başlatılan \'Kırsalda Kadın Seyisler Yetişiyor\' projesi İzmir\'de hayata geçti.

Kırsalda yaşayan kadınlara tarım dışı istihdam ortamı sağlanması, kadınların bu sektörde yer alarak iş sahibi olması ve artan seyis ihtiyacının karşılanması amacı ile başlatılan projeye katılan 21 kursiyer, İzmir Hipodromu\'nda ders başı yaptı. Eğitimin açılışında konuşan İzmir Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdür Vekili Musa Bakan projenin hipodromu olan 8 ilde uygulamaya konulduğunu ilk dersin ise İzmir\'de başladığını belirtti. Proje kapsamında kursiyerlerin 360 saatlik eğitim sonunda sınava tabi tutulacaklarını ve başarılı olanlara sertifika verileceğini ifade eden Bakan, seyislik lisansı almaya hak kazanan kadınların haralarda, otellerdeki atçılık bölümlerinde, atla terapi merkezlerinde ve hipodromlarda çalışma imkanı bulabileceklerini söyledi. Türkiye Jokey Kulübü Yönetim Kurulu üyesi Ekrem Beşerler, \'Kırsalda Kadın Seyisler Yetişiyor\' projesinin Türkiye için önemli olduğuna değinerek, “Dünyanın birçok yerinde kadınlar bu alanda çalışıyor ve önemli yerlere geliyor. Hem bir ekmek kapısı hem de modern atçılığın daha ileri gidebilmesi için bu proje önemli bir hamledir\" dedi.

İzmir Hipodrom Müdürü Cüneyt Ertan da proje kapsamında Türkiye\'de büyük eksikliği hissedilen kadın seyislerin sahalarda olacağını ve diğer kadınlara örnek olacağına inandığını söyledi. Kursiyerlerden Işıl Özken ise “Yıllardır çeşitli yayınlarda, televizyon kanallarında, yurt dışında hep hanım seyisleri görüyordum ve onlara çok imreniyordum, onların yerinde olmayı çok istiyordum. Çok şanslıyız ki Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ve Türkiye Jokey Kulübü bizlere bu fırsatı verdi. Hipodromlar hazır olsun, kadın seyisler geliyor\" dedi. Açılış konuşmaların ardından 21 kursiyer, uzman eğitmenler eşliğinde Hipodromda yer alan sınıfta ilk derslerine başladı. 45 gün sürecek eğitimin sonunda, hak kazanan kursiyerler sertifikalarını alacak ve kadınlar için açılan bu yeni iş kolunda çalışma fırsatı elde edebilecek.



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