İzmir'de kadın cinayeti; tartıştığı eşini bıçaklayarak öldürdü

İzmir'in Menemen İlçesi'nde, çiftçilik yapan Ünal Narşap, eşi Gülşen Narşap'ı bıçaklayarak öldürdü.

İddiaya göre, Menemen’de çiftçilik yapan Ünal Narşap ile eşi Gülşen Narşap (47) arasında öğle saatlerinde tartışma çıktı. Ünal Narşap bu sırada mutfaktan aldığı bıçakla eşini yaraladı.

Kanlar içinde yere yığılan Gülşen Narşap’ın feryatlarını duyan komşuları, polise haber verdi. Ambulansla Menemen Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Gülşen Narşap, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Polis tarafından gözaltına alınan Ünal Narşap, sorgulanmak üzere İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.