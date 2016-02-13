İzmir'de kaçak kesim yapılan çadıra operasyon; 140 tavuğa el konuldu

İzmir'in Buca İlçesi'nde, ihbar üzerine düzenlenen operasyonda bir çadırın içinde kaçak ve sağlıksız koşullarda tavuk kesimi yapıldığı ve piyasaya sürülmeye hazırlandığı ortaya çıktı.

Doğan Haber Ajansı'nda (DHA) yer alan habere göre; olay, akşam saat 20.30 sıralarında Olduruk Mahallesi 2370 Sokak içerisinde meydana geldi. Sokak üzerinde bulunan bir çadırda Kaçak ve sağlıksız koşullarda tavuk kesimi yapıldığı ihbarı üzerine Jandarma ve Buca Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri operasyon düzenledi. Operasyonda çadır içerisinde sağlıksız koşullarda 140 tavuğun kesildiği tespit edildi. Yapılan baskında sağlıksız koşullarda kesimi yapılan ve piyasaya sürülmeye hazırlanan 140 tavuğa imha edilmek üzere el konuldu. Operasyon kapsamında kaçak kesim yapan zanlıları jandarma gözaltına aldı.