İzmir'de jandarmadan yeni nesil teknoloji ile uygulama

Taylan YILDIRIM/İZMİR, (DHA)- İZMİR İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaz ayları öncesi yaptıkları denetimlerde, plaka, kimlik ve ehliyetlere bakıldığında kolaylıkla kontrol edilen, kişinin herhangi bir suçtan aranıp aranmadığını gösteren \'Tak bul\' ve \'barkot\' sistemini de kullandı.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, muhtemel terör olayları ve buna bağlı olarak meydana gelecek can ve mal kayıplarının önüne geçmek, aranan şahısları yakalamak ve suç unsurlarını ele geçirmek için, yaz ayları öncesinde denetim yaptı. Denetimlerde ekipleri, daha önce yararlanılmaya başlanan \'Tak bul\' sisteminin yanı sıra yeni nesil başka bir teknoloji olan barkod kimlik okuma sistemini de kullandı. Barkod kimlik okuma sistemiyle ekipler, denetimlerini kısa sürede gerçekleştirdi. Jandarma yetkilileri bu sistem sayesinde, denetimlerin hem hızlı yapıldığını, hem de kişinin herhangi bir suçtan aranıp aranmadığının kolaylıkla belirlendiğini söyledi.

SİSTEM NASIL ÇALIŞIYOR?

Jandarmanın kullandığı barkot okuma sisteminde, yeni çipli kimlikler kolayca kontrol edilebiliyor. Tak bul sisteminde ise, araç plakaları ile vatandaşların sürücü belgesi ve kimlik kartları tak bul gözlük sayesinde 1-2 saniye gibi kısa bir süre içerisinde sorgulanabiliyor, herhangi bir kaydı bulunan şahıs ve araçlar hakkında gerekli işlemler başlatılıyor. Ayrıca mobil plaka tanıma sistemi sayesinde aracın kayıp, çalıntı, yakalamalı, haciz ihbarlı olup olmadığı gibi tüm bilgileri kontrol edilerek arama noktasında bulunan jandarma ekiplerine bildiriliyor.

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