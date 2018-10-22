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İzmir'de izin çıkmadı; İskenderun'da tahliye edildiler

5 bin 391 angusu taşıyan 'Julia AK' isimli gemi 22 gün önce İzmir'deki Alsancak Limanı'na yanaşmıştı

22 Ekim 2018 15:44

İzmir'e 22 gün önce getirdiği 5 bin 391 angusu, prosedürler tamamlanmadığı gerekçesiyle indiremeden Alsancak Limanı'ndan ayrılan ve ardından geldiği İskenderun Limanı'na demirleyen 'Julia AK' isimli gemideki hayvanların tahliye işlemine başlandı. Angusların sağlık açısından kontrollerinin yapıldığı ve prosedürlerin tamamlandığı belirtildi.

Brezilya'dan yola çıkan ve çeşitli ülkelerden ithal edilen 5 bin 391 angus cinsi sığır taşıyan 'Julia AK' isimli gemi, 2 Ekim'de İzmir Alsancak Limanı'na yanaştı. 106 metre uzunluğundaki gemide, Bulgaristan, Romanya, Ukrayna ve Güney Amerika ülkelerinden ithal edilen angusların bulunduğu belirtildi. Sığırlar iki hafta boyunca Alsancak Limanı'ndaki gemide bekletildi. Liman yetkililerinin yasal prosedürlerin tamamlanamadığını bildirdiği gemi, İskenderun'a doğru yola çıktı. 'Julia AK' isimli gemi İskenderun Limanı açıklarına gelerek, körfezin Konacık Balıkçı Barınağı açıklarına 2 gün önce demirledi.

Angusların sağlık açısından kontrollerinin yapıldığı, herhangi bir sorun görülmediği belirlendi. Prosedürlerin tamamlanmasının ardından bugün sabaha karşı İskenderun Limak Port Limanı'na yanaşan gemideki angusların tahliyesine başlandı. Angusların yüklendikleri araçlarla farklı bölgelere gönderildiği öğrenildi.

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