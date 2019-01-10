İzmir'de itfaiye amfibi araçla yardıma koşuyor

İZMİR, (DHA)- İZMİR Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, yoğun kar yağışının olduğu kesimlerde mahsur kalanların yardımına 8 tekerlekli amfibi araçla koşuyor. Zaman zaman kar yağışının etkili olduğu Ödemiş\'te hazır bekletilen araç, ayrıca derin sulardan ve göllerden de hızla geçebiliyor.

Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi\'nin hem karada hem de suda gidebilen 8 tekerlekli aracı ile İzmir\'de yoğun kar yağışının etkili olduğu kesimlerde mahsur kalanlara da yardım ediliyor. Karada en zorlu engelleri aşarken gerektiğinde yüksek hızlara ulaşabilen, derin suları ve gölleri geçebilen amfibi araç, kışın en soğuk günlerinde Ödemiş\'te hazır bekletiliyor. Özellikle doğada kaybolanların aranmasında zamana karşı yarış veren arama kurtarma ekipleri, arazi aracıyla hareket kabiliyetlerini artırıyor. Araçta olası sağlık sorununa karşı sedye de bulunuyor.

HAFİF AMA ÇOK GÜÇLÜ

Moloz, bataklık ve kar da dahil olmak üzere, yumuşak ve zor zeminleri geçmek için özel tasarlanan araç, 8x8 çeker ve güçlü, fakat hafif yapısı sayesinde düşük yer basıncı ve tutuş sağlıyor. Aracın devrilme olasılığının ATV\'lere göre 4 kat daha az olduğu belirtildi. Aracın aynı zamanda diğer araçların geçemediği yamaç, rampa ve engelleri kolaylıkla geçebildiği öğrenildi.



FOTOĞRAFLI