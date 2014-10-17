İzmir'de İslami kurum ve kuruluşlar PKK'yı protesto etti

Irak Şam İslam Devleti'ne (IŞİD) destek vermek amacıyla İzmir'in Konak Meydanı'nda toplanan bir grup, PKK'ya aleyhinde sloganlar attı. Kobanê eylemlerinde çıkan olaylarda hayatını kaybeden 11 kişinin gıyabında namaz kılan grup, Tekbir getirdi.

Ege'nin Sesi Gazetesi'nden Neşe Yavuz'un haberine göre grup, "Allah yolunda öldürülenlere ölü demeyin, bilakis onlar diridirler, lakin siz anlayamazsınız", "PKK'ya karşı Müslüman halk el ele" sloganları attı.

Düzenlenen eylemde polislerin az olması ve gruba bir müdahalede bulunmaması dikkat çekti.