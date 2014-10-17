T24 LogoT24 Logo
Gündem

İzmir'de İslami kurum ve kuruluşlar PKK'yı protesto etti

İslami kurum ve kuruluşlar PKK'yı protesto etme amacıyla Konak Meydanı'nda toplanarak eylem yaptı

17 Ekim 2014 19:58

Irak Şam İslam Devleti'ne (IŞİD) destek vermek amacıyla İzmir'in Konak Meydanı'nda toplanan bir grup, PKK'ya aleyhinde sloganlar attı. Kobanê eylemlerinde çıkan olaylarda hayatını kaybeden 11 kişinin gıyabında namaz kılan grup, Tekbir getirdi.

Ege'nin Sesi Gazetesi'nden Neşe Yavuz'un haberine göre grup, "Allah yolunda öldürülenlere ölü demeyin, bilakis onlar diridirler, lakin siz anlayamazsınız", "PKK'ya karşı Müslüman halk el ele" sloganları attı.

Düzenlenen eylemde polislerin az olması ve gruba bir müdahalede bulunmaması dikkat çekti.

ETİKETLER

ışideylemkobaneizmirkonak meydanısempatizanpkkegenin sesigıyabında namaz

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Sokakta yaşayan köpeklere sahip çıktı, harçlığını beslenmeleri için harcadı: İnsan...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Kanal İstanbul Çalıştayı'nda İmamoğlu'ndan Erdoğan'a mesaj: Hiç kimse ama hiç...

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24