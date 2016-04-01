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İzmir'de IŞİD operasyonu; çok sayıda gözaltı

Operasyon kapsamında yapılan aramalarda 4 adet av tüfeği, IŞİD terör örgütüne ait dokümanlar ve malzemeler ele geçirildi

01 Nisan 2016 11:28

İzmir'de terör örgütü IŞİD'e yönelik düzenlenen operasyonda 15 kişi gözaltına alındı. Operasyonda yakalanan şüphelilerin geçen yıl Adana ve Mersin’de HDP il merkezlerine yönelik bombalı eylem yapan ve ’canlı bomba’ olma ihtimaline karşı aranan Savaş Yıldız’ı eğiterek çatışma bölgelerine gönderen kişiler oldukları belirtildi.

Operasyon kapsamında yapılan aramalarda 4 adet av tüfeği, IŞİD terör örgütüne ait dokümanlar ve malzemeler ele geçirildi.

Ayrıca gözaltına alınan şüphelilerin IŞİD terör örgütü adına çatışma bölgelerineeleman yetiştirdikleri, çatışma bölgelerine giderek bizzat oradaki çatışmalara katıldıkları ve 2015 yılında Adana ve Mersin HDP il binalarına yönelik bombalı eylemyapan Savaş Yıldız’ı eğiten kişiler olduğu da kaydedildi.

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