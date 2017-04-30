İzmir'de IŞİD operasyonu; 6 gözaltı

İzmir'deki IŞİD operasyonunda 1 Mayıs İşçi ve Emek Bayramı'nda eylem hazırlığındaki 6 IŞİD'li gözaltına alındı.

DHA'nın haberine göre, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan operasyonda 1 Mayıs'ta eylem yaparak kaos ortamı oluşturma hazırlığında bulunan şüphelilerin IŞİD üyesi olduğu, 2'sinin Suriye'den geldiği tespit edildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin 1 Mayıs'a katılan gruplara yönelik terör eylemi hazırlığında olduğu belirlenirken ikametlerinde yapılan aramada çok sayıda örgütsel yayın ve materyal ele geçirildi.

Karşıyaka, Bornova, Bayraklı ve Buca'da yakalanan şüpheliler tahkikatın sürdürüldüğü İzmir Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne getirildi.