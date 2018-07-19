İzmir'de iş cinayeti: Başına beton parçası düşen inşaat işçisi hayatını kaybetti

İzmir'in Karabağlar ilçesinde, çalıştığı inşaatta, başına beton parçası düşen işçi Mehmet Çelik (61) hayatını kaybetti. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

İzmir Çevre Yolu üzerinde, özel bir firmaya ait konut inşaatının 5'inci katında çalışan inşaat işçisi Mehmet Çelik'in kafasına beton parçası düştü. Mesai arkadaşları olayı fark eder etmez sağlık ekiplerine haber verdi. Çelik, İzmir Katip Çelebi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Mehmet Çelik yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. (DHA)