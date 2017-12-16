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Yaşam

İzmir'de inşaatta çökme: 1 ölü, 1 yaralı

Gaziemir ilçesinde meydana gelen olayda enkazın altında kalan bir işçi yaşamını yitirdi, bir işçi de yaralandı

16 Aralık 2017 22:30

İzmir'in Gaziemir ilçesinde, bir oto plaza inşaatında vincin kolona çarpması nedeniyle meydana gelen çökmede, enkazın altında kalan işçilerden Nazif Güllü (65), yaşamını yitirdi.

Bugün akşam saatlerinde, Akçay Caddesi üzerinde, Gaziemir Semt Garajı'nın yakınındaki bir oto plaza inşaatında süren çalışmalar sırasında, vinç zemin kattaki bir kolona çarptı. Çarpmanın etkisiyle kolonun parçalanan bölümü çöktü.

Bu sırada kolonun çöken bölümünde çalışan inşaat işçilerinden Nazif Güllü, enkazın altında kalarak yaşamını yitirdi, adı öğrenilemeyen bir işçi de hafif yaralandı. Yaralı işçi, çağrılan sağlık ekiplerince olay yerinde ayakta tedavi edildi. Nazif Güllü'nün cesedi göçük altında çıkarılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)


 

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