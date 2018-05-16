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İzmir'de ilk Ramazan davulu çalındı

Haber - Kamera: Mehmet GÜNEY / İZMİR, (DHA) İzmir'de, Ramazan Aayının gelmesiyle birlikte, sahur vaktinden önce sokak sokak gezen Ramazan davulcuları, ilk sahur için tokmak salladı

16 Mayıs 2018 09:44

Haber - Kamera: Mehmet GÜNEY / İZMİR, (DHA)

İzmir\'de, Ramazan Aayının gelmesiyle birlikte, sahur vaktinden önce sokak sokak gezen Ramazan davulcuları, ilk sahur için tokmak salladı.
Ramazan ayının gelmesiyle Ramazan Davulcuları da bu gece mesailerine başladı. Oruç tutmak isteyenler, bugün imsak vaktinden önce sokak sokak gezen davulcular tarafından uyandırıldı. Davul sesini ve manileri duyan mahalle sakinlerinin evlerinin ışıkları bir bir yanarken, vatandaşlar cama çıkarak manileri dinledi. Kendi yazdığı ve insanları uyandırmak için söylediği manileri farklı ilçelerden dinlemeye gelenler olduğunu söyleyen 36 yaşındaki Süleyman Başkaya, \"Başta tüm İslam alemi olmak üzere herkesin Ramazan\'ı Şerif ayı mübarek olsun. Allah\'tan sağlık, sıhhat ve huzur dolu bir Ramazan olmasını temenni ediyorum. Çiğli ilçesindeki davulcular arasında geçen sene şampiyon oldum. Ben maddiyetten önce bu işi severek yapıyorum. Allah bizi bu sene de Ramazan\'a kavuşturdu çok şükür\" dedi. 


GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Davulcudan görüntü
- Mani okumasından görüntü
- Işıkları yanan evlerden görüntü
- Cama çıkan vatandaşlardan görüntü
- Genel ve detay görüntü

 

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