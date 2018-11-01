İzmir'de iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

Mehmet GÜNEY/İZMİR, (DHA)- İZMİR\'in Kemalpaşa ilçesinde, iki otomobilin çarpıştığı kazada Sevgi Bircan (58) hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.

Kaza, bugün akşam saatlerinde Paşam Petrol Mevkii\'nde meydana geldi. Kemalpaşa\'dan Armutlu yönüne giden Kadir Bircan yönetimindeki 35 DGR 64 plakalı otomobil, Mustafa Sür yönetimindeki 45 ZB 3925 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada, Sevgi Bircan hayatını kaybetti. Kadir Bircan, Ergün Bircan ve Mustafa Sür ise yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulanslarla Mustafa Sür, Ege Üniversitesi Hastanesi\'ne, diğer yaralıları ise Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırdı.