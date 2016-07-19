T24 LogoT24 Logo
15 Temmuz Darbe Girişimi

İzmir'de iki hakim ifade sırasında kalp krizi geçirdi

Şüpheli savcı ve hakimlerin ifadesini Başsavcıvekili Okan Bato aldı

19 Temmuz 2016 01:42

İzmir’de 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin gözaltına alınan 8 cumhuriyet savcısı ile 23 hakim İzmir Adliyesi’ne getirilirken, ifade sırasında 2 hakim kalp krizi geçirdi.

İzmir, Aliağa, Bergama, Ödemiş, Menderes, Tire ve Torbalı adliyelerinde görevli 8 cumhuriyet savcısı ile 23 hakim, İzmir Emniyet Müdürlüğü’nün Mali Suçlarla Mücadale Şubesindeki işlemlerin ardından “silahlı terör örgütü üyesi olmak, faaliyetlerde bulunmak, darbeyle hükümeti devirmeye teşebbüs” suçlamasıyla İzmir Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi. Şüpheli savcı ve hakimlerin ifadesini Başsavcıvekili Okan Bato aldı.

hürriyet.com.tr'nin haberine göre; ifade sırasında İdare Mahkemesi Hakimi Aziz Ulupınar ile adı açıklanmayan bir hakim kalp krizi geçirdi. Bato’nun odasında ilk müdahale yapılan Ulupınar, daha sonra ambulansla Ege Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırıldı.

Diğer hakim de ambulansla hastaneye kaldırıldı. Şüpheli savcı ve hakimlerin sorgusu sürüyor.

 

ETİKETLER

okan bato15 temmuzdarbe girişimiaziz ulupınar

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

OPTİMAR: İmamoğlu ve Yavaş toplumun muhalefet ihtiyacını karşılamaya başladı, yeni...

Yeni bedelli askerlik ücreti belli oldu...

Merkez Bankası'ndan faiz indirimi ...

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı; Gelecek Partisi listede yok...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24