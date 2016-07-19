İzmir'de iki hakim ifade sırasında kalp krizi geçirdi

İzmir’de 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin gözaltına alınan 8 cumhuriyet savcısı ile 23 hakim İzmir Adliyesi’ne getirilirken, ifade sırasında 2 hakim kalp krizi geçirdi.

İzmir, Aliağa, Bergama, Ödemiş, Menderes, Tire ve Torbalı adliyelerinde görevli 8 cumhuriyet savcısı ile 23 hakim, İzmir Emniyet Müdürlüğü’nün Mali Suçlarla Mücadale Şubesindeki işlemlerin ardından “silahlı terör örgütü üyesi olmak, faaliyetlerde bulunmak, darbeyle hükümeti devirmeye teşebbüs” suçlamasıyla İzmir Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi. Şüpheli savcı ve hakimlerin ifadesini Başsavcıvekili Okan Bato aldı.

hürriyet.com.tr'nin haberine göre; ifade sırasında İdare Mahkemesi Hakimi Aziz Ulupınar ile adı açıklanmayan bir hakim kalp krizi geçirdi. Bato’nun odasında ilk müdahale yapılan Ulupınar, daha sonra ambulansla Ege Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırıldı.



Diğer hakim de ambulansla hastaneye kaldırıldı. Şüpheli savcı ve hakimlerin sorgusu sürüyor.