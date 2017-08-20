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Yaşam

İzmir'de iki genç kadını taciz eden motosikletli tacizci tutuklandı

Ozan G. bugün savcılığın itirazı üzerine yeniden gözaltına alınmıştı

20 Ağustos 2017 20:42

İzmir Alsancak’ta motosikletli iki kişi tarafından taciz edildikten sonra şikâyetçi olmak için başvurdukları polisler tarafından darp edilen Seray Gürer ve Derya Kılıç’ı taciz eden ve serbest bırakılan Ozan G.  savcılığın itirazı üzerine yeniden gözaltına alındı. Ozan G. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İzmir’in Konak ilçesi Alsancak semtinde 10 Ağustos’ta motosikletli iki kişinin tacizine uğradıktan sonra tacizcileri şikayet ettikleri polislerin de saldırısına uğradıklarını iddia eden Derya Kılıç ve Seray Gürer’i taciz eden 2 kişi dün İzmir Emniyeti Gasp Büro ekiplerince Bornova’da gözaltına alındı.

MOBESE görüntülerinden tespit edilen iki kişinin Ozan G. (24) ve S.Ç. (24) oldukları öğrenildi. Emniyetteki ifadelerinin ardından S.Ç. serbest bırakılmış, görüntülerdeki kişinin kendisi olduğunu kabul eden Ozan G. ise sevk edildiği mahkemede serbest bırakılmıştı. Bugün savcılığın tekrar yakalama çıkardığı iki şahıstan Ozan G. tutuklandı.

 

Polisler hakkında soruşturma

 

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yakalama ve tutuklama ile ilgili yapılan açıklamada ayrıca polis memurlarıyla ilgili de şu bilgi paylaşıldı:

"Taciz olayına ilişkin olarak başlatılan soruşturma ile mağdurların şikayetçi olduğu polis memurları hakkındaki soruşturmaya devam olunmaktadır."

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