İzmir'de iki genç kadını taciz eden motosikletli tacizci serbest bırakıldı

İzmir'in Alsancak semtinde motosikletli iki kişinin tacizine uğradıktan sonra yardım istedikleri polisin de fiziksel saldırısına maruz kalan Derya Kılıç ve Seray Gürer'in, cinsel saldırıya uğradığı anların görüntüleri ortaya çıktı. Öte yandan görüntülerden tespit edilen tacizci Onur G. İfadesinin ardından serbest bırakıldı.

Alsancak'ta arkadaşlarıyla buluşup oturduktan sonra evlerine gitmek için yürümeye başlayan 19 yaşındaki Derya Kılıç ile 22 yaşındaki Seray Gürer'e, yanlarına yaklaşan motosikletli 2 kişinin tacizine uğradı.

Duruma tepki gösteren Kılıç ve Gürer, yolda karşılaştıkları resmi üniformalı polislerden yardım istedi. Ancak polislerden biri, "Size bu kılıkla az bile yapmışlar. Halinize bakın" ifadesini kullandı.

Bu sözlere tepki gösteren Derya Kılıç, bu kez polis memurunun saldırısına uğradı. Daha önce geçirdiği trafik kazasında ayağı kırılan Kılıç'ı yere yatıran polis, tekme de atıp, vurmayı sürdürdü. Güvenlik kamerası kayıtlarına yansıyan saldırının ardından Kılıç ve Gürer, polisten de şikâyetçi oldu.

Polisler hakkında işlem



Polisler hakkında inceleme başlatılması talimatı veren İzmir Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, olayı tüm ayrıntılarıyla inceleyeceklerini, kesinlikle böyle bir davranışa izin vermeyeceklerini söyledi. Aşkın'ın talimatıyla motosikletli iki kişinin bulunması için Ahlak Büro Amirliği ekipleri ve asayiş ekipleri geniş çaplı soruşturma başlattı.

Genç kadınların tacize uğradığı cadde üzerindeki 120 işyerinden alınan 240 saatlik güvenlik kamerasını inceleyen ekipler, önce motosikletin plakasız olduğunu ve markasını belirledi. Ekiplerin ulaştığı güvenlik kameralarında ise motosikletlilerden Onur G.'nin, Derya Kılıç'ı taciz ettiği belirlendi.

Tacizci itiraf etti



Caddeden geçen motosikletleri araştıran ekipler cinsel saldırıyı gerçekleştiren motosiklet sürücüsü ve arkasında bulunan kişinin eşkali üzerinden kimlik taraması yaptı. Kimlikleri belirlenen şüphelilerin evlerine operasyon düzenlendi. Bornova'nın Altındağ semtinde yakalanan motosiklet sürücüsü 24 yaşındaki Onur G. ile arkasında oturan aynı yaştaki S.Ç. gözaltına alınarak Ahlak Büro Şube Müdürlüğü'ne getirildi.

Burada sorguya alınan Onur G., Derya Kılıç'a tacizde bulunduğunu itiraf etti. Arkasında bulanan arkadaşı S.Ç. de tacizi Onur G.'nin yaptığını söyledi. Bunun üzerine S.Ç. ifadesinin ardından serbest bırakılırken, Onur G. adliyeye sevk edildi. Motosikletli tacizci Onur G., savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

VİDEO - İki kadının taciz edildiği ana ilişkin görüntüler ortaya çıktı