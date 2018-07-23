İzmir'de içinde gazetecilerin bulunduğu araca, uçak çarptı!

İzmir’in Çeşme ilçesinde selamlama sortisi yapmak isteyen uçak, haber çekimine giden gazetecilerin bulunduğu aracın tavanına çarptı. Facianın eşiğinden dönülen olayda, hem gazeteciler hem de pilot ölümden döndü.

İzmir'de görev yapan ATV ve A Haber ekibi Çeşme ilçesinde özel bir havayolu şirketine ait olan uçağın yerli turistlere kent turu yaptırmasını haberleştirdi. Ekip, ulaştırma görevlisi, muhabir ve kameramanla birlikte görevi tamamlayıp yola çıkarken çekimini yaptıkları uçak, alçak uçuş yaptığı sırada otomobile çarptı. Uçağın iniş takımının sağ tekerliği otomobilin üstüne çarptı ve ön cam kırıldı.

A Haber Kameramanı Tayfun Er, olayı şöyle anlattı:

"Haber yapmak için Alaçatı’ya gittik. Haber yaptığımız uçaktı kazaya karışan uçak. Haberi bitirdikten sonra bölgeden ayrıldık. Pilot da bize uğurlama selamı vermek istedi. İki sefer üzerimizden geçti. Üçüncü sefer alçak irtifadan geçerken yaklaşmaya başladı. O sırada biz de sosyal medyadan paylaşırız diye çekim yapıyorduk. Uçağın oldukça alçak mesafeden geldiğini görünce ben şoförü durdurdum. Cep telefonu kamera kaydında da çıkmadım. Benim arabadan inmemle uçağın üzerimize gelmesi 5 saniye falan sürdü. Başımın yaklaşık 20 santim üzerinden iniş takımları geçti. Ben geldiğini görünce ayaktayken hemen aracın yan tarafına çökmüştüm. O sırada çarpma sesi, uçağın sesi ve üzerime gelen cam kırıkları. Dondum kaldım, ne yapacağımız şaşırdım."

“Ayağa kalktık ve olayın ne kadar vahim olduğunu anladık. Verilmiş sadakamız varmış. Ben 24 yıllık haber kameramanım, ilk defa böyle bir şeyi yaşıyorum. Habere giderken haber olduk. Şükür ki daha büyük bir şey olmadı. Şu an hayatta olmayadabilirdik. Yere çökmesem uçağın iniş takımları benim kafamı parçalayacaktı. Alçak mesafeyi Allah'tan algıladım ve direk çöktüm. Bu da meslek refleksi gibi bir şey. Bu şekilde atlatmak büyük bir şans. Uçağın çarptığı bir araç çok nadir bir olay. Bu da bizim başımıza geldi."

“Ulaştırma görevlimiz 155’i aradı. Polis, ‘Tek taraflı hasarlı kazalara bakmıyoruz, trafiği çağırmanız lazım çarpan aracın plakasını aldınız mı’ dedi. Çarpan araç uçak, plakasını nasıl alayım. Memurbeyler de görünce gözleri yerinden fırlıyordu. Polis memuru da böyle bir olayı ilk defa gördüğünü söyledi. Bunun tam tanımı resmen ölümden döndük. Çok sıcak bölgelerde savaş bölgelerinde görev yaptık ama Türkiye’nin en batısında böyle bir olay oldu.”



Milyonda bir yaşanabilecek bir olayın başlarına geldiğini belirten A Haber Muhabiri Sercan Bilgi de şunları söyledi:

"Milyonda olabilecek bir olay bizi buldu. Yetkilileri inandırmakta güçlük çekiyorsunuz. Yeminler ediyorsunuz. ‘Uçak çarptı’ ne demek dalga geçtiğinizi zannediyorlar. İşin en ilginç tarafı o. Araçtan indik, tutanak tutacağız. Polis arıyoruz ‘Bize uçak çarptı’ diyoruz ‘Dalga mı geçiyorsunuz’ diye telefonu kapattı. Trafik polisi geldi, ‘25 yıllık meslek hayatım boyunca ilk defa böyle kaza görüyorum’ diye kahkaha atıyor. Uçak çok alçak irtifada uçtu. İniş takımları araca çarptı, aracı devirebilirdi, takılıp yakıtı ile birlikte patlayabilirdi. Trajikomik bir olay ama büyük bir tehlike atlattık. Habere giderken haber olduk. Milyonda bir olabilecek olay başımıza geldi. Artık ilerde, mesleki kariyerimizde anlatabileceğimiz bir anı olarak kaldı.”

