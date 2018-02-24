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İzmir'de hükümlü ve tutuklu yakınları af istedi

Davut CAN / İZMİR, (DHA)- İZMİR'de, çeşitli suçlardan tutuklu ve hükümlü bulunanların yakınları, cezaevi koşullarının yetersiz olduğunu ileri sürerek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslenip, af çıkarılması çağrısı yaptı

24 Şubat 2018 20:25

Davut CAN / İZMİR, (DHA)- İZMİR\'de, çeşitli suçlardan tutuklu ve hükümlü bulunanların yakınları, cezaevi koşullarının yetersiz olduğunu ileri sürerek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'a seslenip, af çıkarılması çağrısı yaptı.
Konak Meydanı\'nda buluşan yaklaşık 50 tutuklu ve hükümlü yakını, cezaevi koşullarının yetersiz olduğunu, tutuklu ve hükümlülerin bu durumdan şikayetçi olduklarını söyledi. \"Özgürlük istiyoruz\" sloganı atan gruptakiler, \'FETÖ hakimlerinin verdiği kararlar geçersizdir\', \'Adlı mahkuma ceza indirimi ve şartlı tahliye\', \'Sen sokağa çıkın dedin biz çıktık, şimdi de kapıları açın mahkumlar çıksın\' yazılı dövizler taşıdı. Tutuklu ve lükümlü yakınları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'a seslenip, af çıkarılması çağrısı yaptı.
Eyleme katılanlardan, oğlunun taciz suçlamasıyla haksız yere 17 sene hapis cezası aldığını öne süren Gülten Karateke (54), \"Benim oğlum 210 kişiyle birlikte, hak etmediği bir suç için hak etmediği koşullarda kalıyor. Tacizde bulunduğu iddia edilen imam nikahlı eşi benden mal istiyor, mülk istiyor\" dedi.
Oğlu Okan Yıldırım\'ın (22) senelerdir cezaevinde olduğunu belirten bir diğer kadın Ülkü Yıldırım ise, \"Benim oğlum uyuşturucunun etkisiyle girdiği bir evde hırsızlığa teşebbüs etti ama zaten hiçbir şey çalamadan çıkmış. Bu yüzden gençliğinin yanmasına değer mi?\" dedi. Tutuklu ve hükümlü yakınları, slogan atmalarının ardından dağıldı.

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